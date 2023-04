Wettstreit im Suchmaschinenmarkt – Im Kampf zwischen Google und Microsoft siegt – Apple Es hat sich abgezeichnet: Mit aller Macht probiert Microsoft es nochmals im Suchmaschinengeschäft. Dank künstlicher Intelligenz stehen die Chancen so gut wie nie. Thorsten Riedl

Lange war Bing, die Suchmaschine von Microsoft, keine grosse Konkurrenz für Google. Dank künstlicher Intelligenz ändert sich das nun. Bild: SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Auf Code Red folgt Panik. Ende des vergangenen Jahres hatte die «New York Times» noch vermeldet, Sundar Pichai, der CEO der Alphabet-Mutter Google, habe intern die höchste Alarmstufe ausgerufen angesichts der Gefahr durch Chat-Roboter mit künstlicher Intelligenz (KI). Nun berichtet das Blatt, beim Suchmaschinenanbieter sei Panik ausgebrochen, weil Samsung damit liebäugle, auf ihren Smartphones Bing von Microsoft statt Google als Suchmaschine einzusetzen. Bing verwendet die KI ChatGPT. Es geht um nicht weniger als das Geschäftsmodell des Konzerns. Und der Kampf um die Vorherrschaft kennt einen unerwarteten Gewinner: Apple.



Man ist es in unseren Breiten gewohnt, mal eben zu «googeln». Die Suchmaschine hat ab Ende der Neunzigerjahre den Markt für die Internetsuche im Handstreich genommen. Andere Anbieter wie Altavista oder Yahoo sind untergegangen oder fristen ein Nischendasein. Hierzulande laufen mehr als acht von zehn Suchanfragen über Google, weltweit – ohne China – mehr als neun. Eine sichere Bank? In der vergangenen Dekade hätten Investoren die Stärke von Google im Bereich Suche und in der digitalen Werbung nie in Frage gestellt, heisst es in einer aktuellen Analyse des Wertschriftenhauses Barclays. «Wir denken, diese Ära ist mit der Einführung von ChatGPT vor wenigen Monaten zu Ende gegangen.»