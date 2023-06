Interview mit Anlageexperte Daniel Varela – «Im Moment spricht vieles für Aktien» Der CIO und Fondsmanager der Genfer Privatbank Piguet Galland erwartet eine anhaltende Belebung im weltweiten Dienstleistungssektor. Carla Palm

Daniel Varela: «Viele Risiken sind ohne langfristige Konsequenzen geblieben.» Bild: ZVG

In der Schweiz setze er auf die Aktien des Pharmazulieferers Lonza und des Baustoffherstellers Sika, sagt Daniel Varela. Er ist Anlagechef der 1856 gegründeten Privatbank Piguet Galland in Genf, die seit 2011 mehrheitlich der Waadtländer Kantonalbank gehört. In Immobilienfonds eröffne sich eine gute Einstiegsgelegenheit.