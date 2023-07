FuW-Anlageprodukte – Im Risk-Portfolio werden drei Titel aufgestockt Das Risk-Portfolio hat in unbeständigem Umfeld mit dem SPI mithalten können. Der wichtigste Werttreiber waren Ypsomed. Andreas Meier

Der Hauptsitz des Bauzulieferers Arbonia in Arbon. Die Aktien des Unternehmens handeln deutlich unter dem Buchwert. Bild: ZVG/Arbonia

Das FuW-Risk-Portfolio hat im unbeständigen Umfeld des Berichtsquartals mit dem SPI mithalten können und den SPI Small- und Mid-Cap leicht übertroffen (vgl. Tabelle). Die Unbeständigkeit zeigt sich darin, dass die Kursausschläge einzelner Titel auf beide Seiten zum Teil hoch waren. Insgesamt kam es aber weder in den Indizes noch im Gesamtportfolio per saldo zu einer nennenswerten Wertveränderung.

Gut gelaufen sind vor allem Software­One – wegen Übernahmeinteresses – und Ypsomed. Das Medtech-Unternehmen befindet sich am Beginn eines Wachstumszyklus. Die gute Entwicklung macht die Valoren zu der mit Abstand grössten Position im Portfolio. Sie entspricht 13% des Portfoliowerts. Die nächstkleinere ist Komax mit gut 8%.

Idorsia haben belastet

Den grössten Rückschlag verzeichneten die Papiere des Pharmaherstellers Idorsia. Sein wichtigstes Medikament, das neuartige Schlaf­mittel Quviviq, verkauft sich bisher weit weniger gut als erwartet.

Die hohe Gewichtung Ypsomeds wird erneut leicht reduziert. Zudem wird die Position in Swatch Group verkleinert – ein «Verleiderverkauf», nachdem die Titel erneut enttäuscht haben. Dafür werden drei andere Positionen aufgestockt: Sonova, Arbonia und Cembra Money Bank.

Sonova und die Babyboomer

Sonova steckt in einer Wachstumsflaute, was den Aktienkurs belastet. Doch längerfristig spricht vieles für den Hörgerätemarkt – vorab die Demografie mit der grossen Generation der Babyboomer, die nun in ein Alter kommen, in dem Hörbeeinträchtigungen zunehmen.

Arbonia haben sich seit Ende 2021 mehr als halbiert, sie notieren jetzt deutlich unter dem Buchwert von 14.45 Fr. pro Aktie. Klar, die höheren Zinsen belasten den Bau und ­damit Bauzulieferer wie Arbonia. Doch mit der Produktion von Wärmepumpen und stationären Batterien, als Speicher für Sonnenenergie, ist das Unternehmen auch in Wachstumsbereichen aktiv.

Cembra als Privatkredit- und Kreditkartenbank sollte vom intakten Arbeitsmarkt profitieren. Das dürfte die Kreditnachfrage stützen.

