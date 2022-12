Intransparente ESG-Kriterien – Im Spannungsfeld von Energiewende und Energienotstand Die Finanzindustrie weibelt mit nachhaltigen Produkten um Anleger. Doch es mangelt an Informationstransparenz – künstliche Intelligenz könnte helfen. Markus Leippold

In der griechischen Mythologie stand Odysseus vor der Wahl, entweder mit Charybdis oder mit Skylla zu kämpfen. Die beiden Seeungeheuer lebten in der Strasse von Messina und besetzten jeweils eine Seite der besagten Meerenge. Um dem ­sicheren Tod zu entgehen, riet ihm die Göttin Circe, Charybdis zu umschiffen und sich Skylla zu stellen.

Markus Leippold ist SFI-Professor an der Universität Zürich.

Auch unsere heutige Gesellschaft sieht sich immer wieder mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert, die uns zu weitreichenden Entscheidungen zwingen: Zu nennen sind hier der Klimawandel, die Coronapandemie oder der aktuelle Energienotstand. Das politische Spannungsfeld zwischen Energiesicherheit und dem dringend benötigten Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zeigt sich besonders eindrücklich am russischen Einmarsch in die Ukraine.

Unübersichtliches Reporting

Die Reaktion der Finanzmärkte, vor allem in den USA und trotz des Inflation Reduction Act, deutet auf eine allgemeine Verlangsamung der Fortschritte in der Klimapolitik hin. Zudem werden die CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe, die in der Coronapandemie leicht zurückgegangen sind, im Jahr 2022 ein neues Rekordniveau erreichen.

Aber nicht nur die Emissionen steigen, sondern auch die Zahl der Unternehmen, die zahlreiche Zusagen machen, um mittelfristig klimaneutral zu werden, und die Zahl der Klima-Initiativen, denen sich die Unternehmen öffentlichkeitswirksam anschliessen. Eine zunehmend überforderte Öffentlichkeit wird mit entsprechenden Informationskampagnen und Corporate Sustainability Reports überflutet, während die Finanzindustrie den Markt mit nachhaltigen Finanzprodukten überschwemmt.

Insbesondere Kleinanleger reagieren anfällig auf jegliche Formen von Greenwashing, denn selbst in der Schweiz, mit ihrem hohen Bildungsniveau, ist die «Sustainable Finance Literacy» erschreckend tief. Der Grund für die aktuelle Unübersichtlichkeit der Informationslage ist schnell ausgemacht. Es mangelt der Offenlegung von Klimarisiken an einer ausreichenden Standardisierung. Zudem formulieren Firmen ihre Klimastrategien sehr allgemein und nur vage, um mögliche juristische Fallstricke auszuschliessen. Kurz, es fehlt an der nötigen Informationstransparenz, einer Grundvoraussetzung, damit der Finanzmarkt seiner volkswirtschaftlichen Verantwortung – einer ­effizienten Mittelallokation – gerecht werden kann.

Spreu vom Weizen trennen

Transparenz hat aber nichts mit der Menge an Information zu tun, sondern mit ihrer Qualität. Vor diesem Hintergrund ist es für Investoren eine grosse ­Herausforderung, um nicht zu sagen unmöglich, die Auswirkungen des Klimawandels, der Klimapolitik und der Klimabestrebungen auf den Unternehmenswert und schliesslich auf die Portfoliostrategie zu übertragen. Natürlich können sich ­Anleger auf ESG-Ratings von Drittanbietern verlassen. Hier ist jedoch nicht nur das Problem der Divergenz der Ratings und deren Blackbox-Charakter ein zentrales Problem, sondern auch der Umstand, dass ESG-Ratings besonders während des Ukraine-Kriegs nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben, nämlich Krisenresistenz.

Wie lassen sich aber entscheidungsrelevante Informationen identifizieren? Unterstützung bietet künstliche Intelligenz, mit welcher sich in kurzer Zeit zehntausende von Jahresberichten und andere Dokumente durchforsten lassen, um die drängenden Fragen von Investoren, aber auch von Regulatoren, zu beantworten. So hat das Swiss Finance Institute (SFI) in einem Research Paper aufgezeigt, dass die Klimaversprechen in den Jahresberichten der MSCI-World-Index-Unternehmen innerhalb der letzten fünf Jahre um 20% – in der Finanzindustrie sogar um 150% – zugenommen haben.

Das ist auf den ersten Blick erfreulich, es empfiehlt sich aber, genauer hinzuschauen. Eine vertiefte Analyse mittels künstlicher Intelligenz zeigt nämlich ein ernüchterndes Bild. So ist der Anteil wenig konkreter Klimabekenntnisse im selben Zeitraum um 80% gestiegen. Solche vagen Zusagen sind aber nicht entscheidungsrelevant, sondern im besten Fall «Cheap Talk» und für Entscheidungsträger wenig aussagekräftig.

Skylla oder Charybdis?

Wenn Unternehmen ihren Worten aber keine Taten folgen lassen, setzen sie sich einem erhöhten Reputationsrisiko aus. Analysen des SFI zeigen, dass Firmen, die ihre Ankündigungen nicht mit konkreten Massnahmen untermauern, medial statistisch signifikant öfters in umweltbezogene Kontroversen verwickelt sind. Dies kann zu finanziellen Konsequenzen führen.

Odysseus hat sich Skylla gestellt um Charybdis zu entkommen und hat dabei einen Teil seiner Mannschaft verloren. Um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen, muss auch unsere Gesellschaft eine gewisse Opferbereitschaft an den Tag legen. Transparenz zu schaffen und das Klimareporting in einen standardisierten, geregelten und verbindlichen Rahmen mit klaren, leicht verständlichen und kontrollierbaren Zielen zu giessen, ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und dürfte ein weitaus geringeres Opfer sein, als Skylla dereinst von Odysseus eingefordert haben soll.

