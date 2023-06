Interview mit Headhunter Bjørn Johansson – «Im UBS-VR muss sich einiges ändern» Der renommierteste Headhunter der Schweiz über seine Erfolge und Enttäuschungen, die Verwaltungsräte von Credit Suisse und UBS und seinen Drang, Menschen zusammenzubringen. Adrian Blum

Im Verwaltungsrat eines Schweizer Unternehmens braucht es ein «echtes Schweizer Element», sagt Headhunter Bjørn Johansson. Bilder: Yvon Baumann

Seit mehr als dreissig Jahren vermittelt Bjørn Johansson mit seiner in Zürich domizilierten Gesellschaft Topkader an Unternehmen. Die Liste an Verwaltungsräten, CEO, Finanzchefs und weiteren Managern, die der Norweger jeweils vermittelt, ist ein Who is Who der Schweizer Wirtschaft. Aber auch das restliche Europa und die USA gehören zum Geschäft. Der 75-jährige Headhunter, der schon Jahrzehnte in der Schweiz lebt, verrät im Gespräch, worauf es in seiner Branche ankommt.