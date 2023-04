Der Chart des Tages – Immer noch weniger Flüge als vor Corona Die Pandemie hat den Welthandel und noch dramatischer das Reisen in den vergangenen drei Jahren gebremst. Auch heute noch werden täglich weniger Flüge durchgeführt als 2019. Marc Forster

Quelle: WTO Global Trade Outlook, FlightRadar24

Corona hat die Welt des Fliegens zerrüttet. Und dies wirkt bis jetzt nach. In den Sommermonaten 2019 führten Airlines überall auf der Welt pro Tag über 120’000 Flüge durch. Im März 2023 hoben täglich rund 110’000 Flugzeuge ab.

Der Beginn der Pandemiekrise im März 2020 hatte zu einem drastischen Einbruch der Flugzahlen geführt. Bis April 2020 fiel die Zahl der täglichen Flüge wegen globalen Reisebeschränkungen auf rund 30’000. Die Erholung in den vergangenen drei Jahren ist holprig verlaufen.

Die Grafik auf Basis von Daten der Flugbewegungs-App FlightRadar24, welche die Welthandelsorganisation WTO in ihrem am Mittwoch vorgestellten Bericht «Global Trade Outlook» aufnimmt, zeigt ein Auf und Ab. So stagnierten die Flüge in der zweiten Coronawelle im Herbst 2020. Andererseits stieg die Zahl der Flüge deutlich ab März 2021: In jener Phase konnten sich mehr und mehr Menschen impfen lassen. Nach dem Beginn der Omikron-Welle im Dezember 2021, bis zum Jahreswechsel 2021/2022, gingen die Flugzahlen erneut zurück.

Die Anzahl Flüge ist nur ein Mosaikstein bei der Analyse der Weltwirtschaft. Doch auch diese hat schon stärkeren Drive gehabt. Das BIP-Wachstum prognostizieren die WTO-Ökonomen für 2023 mit 2,4%, was unter dem Zehnjahresdurchschnitt liegt.

