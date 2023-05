Der Chart des Tages – Immoaktien mit scharfer Korrektur Geschäftsimmobilien dürften die schlimmste Phase jedoch überstanden haben. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Bloomberg, Bianco Research

Über den erneuten Boom der US-Tech-Aktien wird viel berichtet. So hat der Nasdaq 100 seit Jahresbeginn über 30% zugelegt. Am anderen Ende der Erfolgsskala rangieren kotierte Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT).

Insbesondere Indizes, die die Entwicklung von Geschäftsimmobilien in den USA (Office Property) abbilden, zeichnen ein düsteres Bild. Die Korrektur beträgt in diesem Segment 20% und mehr. Teilweise wurde das Niveau von 2009, während der grossen Finanzkrise, erreicht.

Nicht nur der energische Zinserhöhungszyklus hat den Aktien zugesetzt, vielmehr hat die Pandemie viele Erwerbstätige ins Home Office gezwungen, die jetzt nur zögerlich an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Gemäss einem Index von Kastle Systems, einem Unternehmen, das Sicherheitssysteme für Immobilien herstellt, sind derzeit erst 49% der Arbeitnehmer in den USA ins Büro zurückgekehrt – gemessen an der Präsenz, die vor der Pandemie herrschte.

Immer mehr Arbeitgeber bestehen jetzt allerdings darauf, dass ihre Mitarbeiter wieder öfter im Büro erscheinen. Darunter sind Unternehmen wie die Investmentbank JPMorgan, Amazon, Salesforce oder Disney. Zudem ist der Grossteil des Zinserhöhungszyklus wohl überstanden. Vor diesem Hintergrund bieten Geschäftsimmobilienfonds durchaus auch attraktive Einstiegsmöglichkeiten.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

