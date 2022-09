Pensionskassengelder – Immobilien retten in der Baisse Bei den Pensionskassengeldern gewinnen Immobilien an Gewicht, weil Aktien und Obligationen abschmieren – und fangen so den Fall der Gesamtperformance auf.

Thomas Hengartner

Rund ein Viertel des Vorsorgegelds der Erwerbstätigen ist von den Pensionskassen in Renditeimmobilien investiert. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Wegen der gleichzeitigen Baisse von Aktien- und von Obligationskursen haben die beiden gewichtigsten Anlagebausteine in den Portfolios der beruflichen Vorsorge an Bedeutung verloren. Kombiniert betrachtet erodierten sie bis Ende August von einem 62,6%-Anteil auf noch 60%, wie UBS ermittelt hat. Gewonnen haben im Gegenzug die Immobilieninvestments – von 20,8 auf 22,6%, wie die Grossbank in der monatlichen Pensionskassen-Performance ausweist.