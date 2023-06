Die Immobilienkrise ist unter den wirtschaftlichen Prognosen ein besonders schlimmes Szenario. Fallende Häuserpreise und Kreditprobleme erschüttern ein Land und seine Wirtschaft stark. Die Schweiz hat dies vor rund dreissig Jahren durchgemacht.

Wenn, wie auch heute, wieder einige Übertreibungen stattgefunden haben, die Zinsen steigen und die Bewertungen sinken, malt sich das Negativszenario fast von selbst an die Wand. Doch so schlecht sieht die Lage nicht aus. Unter den grossen Immobiliengesellschaften in der Schweiz gibt es im Moment keine Krisenunternehmen.

Eine sanfte Landung

Sonst würde der CEO von Swiss Prime Site, René Zahnd, im Gespräch mit FuW nicht selbstbewusst implizieren, dass der Schweizer Immobilienmarkt – und damit das von ihm geführte Unternehmen – eine sanfte Landung erleben wird. Die Branche steht viel solider da als in den Neunzigerjahren. Aus Fehlern von damals hat sie ja schlicht auch lernen müssen.

Die sanfte Landung ist auch beim Wohneigentum nicht unrealistisch. Die Zinsen sind zwar hoch, die Preise sind leicht bzw. das Angebot ist ein Stück weit gesunken. Die Nachfrage ist aber immer noch so stark, dass als Effekt davon Wohneigentum für viele zu teuer bleibt.

Sorgfältige Abwägung

In einem Punkt sind sich grosse Immobilienkonzerne und private Wohneigentümer weitgehend gleich: Sie überlegen sich genau, was sie kaufen. Wer ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung erwerben will, unternimmt in der Regel die grösste Investition im Leben und wägt sie sorgfältig ab. Ein eingebauter Stabilitätsfaktor.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.