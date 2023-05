Deutsche Immobilienkonzerne – Immobilienaktien haben Erholungspotenzial Der Wohnungsmarkt in Deutschland ächzt unter den gestiegenen Zinsen. Anleger erwarten Abschreibungen auf Bestandsobjekte. Doch die Bewertungen sind tief. Alexander Trentin

Wohngebäude des Immobilienkonzerns Vonovia in der deutschen Stadt Essen: Die Anleger sind skeptisch angesichts höherer Zinsen. Bild: Simon Bierwald/INDEED Photography

Klingt so ein zukunftsgewisser Unternehmenslenker? Eine Katze habe neun Leben. Sein Unternehmen habe «auf jeden Fall mehr als drei». So äusserte sich Stefan Kirsten, Verwaltungsratspräsident der Adler Group, Ende April. Der in Luxemburg ansässige, angeschlagene Immobilienkonzern hat sich mit Anleihengläubigern auf eine Restrukturierung verständigt. Mit diesem Schritt möchte er der Zerschlagung entgehen. Der Aktienkurs ist seit März vergangenen Jahres um 97% abgerutscht.