SPS und PSP im Vergleich – Immobilienaktien im Gegenwind Die zwei grössten kotierten Schweizer Immobiliengesellschaften kommen an der Börse kaum vom Fleck. Eine Auslegeordnung. Marc Forster

Teilansicht des Prime Tower in Zürich, Sitz unter anderem der Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Kursentwicklung der zwei grössten kotierten Immobiliengesellschaften an der Schweizer Börse gibt dieses Jahr wenig her. Bei der Nummer eins auf dem Markt, Swiss Prime Site, entspricht der Kurs in etwa dem Stand von Anfang Jahr. Die Aktien des zweitgrössten Immobilienunternehmens, PSP Swiss Property, haben seit Jahresanfang 3,8% verloren. Der Swiss Performance Index verzeichnet im selben Zeitraum ein Plus von 9,2%.