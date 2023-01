Der Chart des Tages – Immobilienklima – schlechte Stimmung auf breiter Front Derzeit Normalisierung und noch keine Rezession am deutschen Immobilienmarkt. Susanne Toren

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaft (IW)

Während die Coronapandemie 2020 letztlich nur für einen kurzfristigen Schock sorgte, von dem sich die Unternehmen schnell erholt haben, stellt die Mixtur aus Energiekrise, nachlassender Wirtschaftskraft und vor allem stark steigenden Zinsen eine deutlich grössere Herausforderung für die Immobilienbranche insgesamt und auch in Deutschland dar.

Zur Interpretation des Charts: Da ein 0-Wert für eine befriedigende Lage steht, bezeichnet die Mehrheit der Unternehmen aus der Immobilienbranche erst bei einer negativen Bewertung die Lage als schlecht. Entsprechend kann gefolgert werden, dass der Boom am Immobilienmarkt in Deutschland nun zwar vorbei zu sein scheint, jedoch aus Sicht der Branche keine Rezession vorliegt (vgl. Chart).



Vielmehr haben die negativen Veränderungen der vergangenen Monate zu einer Normalisierung geführt. So schätzen die Immobiliengesellschaften ihre Geschäftslage in der Mehrheit denn auch neutral ein. Allerdings gehen – gemäss IW-Umfrage – die meisten befragten Unternehmen davon aus, dass sich die Lage in den nächsten zwölf Monaten tendenziell verschlechtern wird. Damit befindet sich die Branche klar in einer Abschwungphase.

