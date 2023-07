Wohneigentum – Immobilienpreise auf Messers Schneide Eigentumswohnungen werden weiter teurer. Bei Einfamilienhäusern hingegen drückt eine sinkende Nachfrage vielerorts auf die Preise. Marc Forster

Mehrfamilienhaus in Genf: Hier sind die Preise für Eigentumswohnungen etwas weniger gestiegen als im Schweizer Durchschnitt. Bild: Jose Cendon/Bloomberg

Eigentumswohnungen sind gefragt. Die Nachfrage ist so hoch, dass die Transaktionspreise im Vergleich zum vergangenen Jahr um 3,4 % gestiegen sind (vgl. Grafik). Dies ist einigermassen erstaunlich, wie das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner im Sommer-Update der Marktanalyse Immo-Monitoring schreibt. Denn Wohnungen zu finanzieren ist so teuer wie lange nicht mehr. Die Zinsen sind innerhalb eines Jahres so stark gestiegen, dass eine Hypothek, für die man Anfang 2022 noch 10’000 Fr. im Jahr aufwendete, nun 25’000 Fr. kostet.