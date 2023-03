Generalversammlung – Implenia-Aktionäre genehmigen alle Anträge Die Aktionäre des Baukonzerns stimmen an der GV unter anderem der Dividendenausschüttung von 0.40 Fr. je Aktie zu.

Blick auf den Implenia Hauptsitz im Glattpark in Opfikon. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Aktionärinnen und Aktionäre des Baukonzerns Implenia haben am Dienstag an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. So genehmigten sie mit einer Zustimmung von 99.68 Prozent die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 0.40 Fr. je Aktie.

Zudem entlasteten sie die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 und genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 sowie den Vergütungsbericht 2022 in einer Konsultativabstimmung, wie der Baukonzern nach der erstmals seit der Corona-Pandemie wieder physisch durchgeführten Generalversammlung am Dienstagabend mitteilte.

Ebenfalls zugestimmt haben die Aktionäre der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 sowie der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024.

Die bisherigen Verwaltungsräte seien alle mit einer Zustimmungsquote von über 95,8% für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden. Die Generalversammlung habe zudem den Bauingenieur und Betriebswirtschafter Raymond Cron als neuen Verwaltungsrat gewählt. Die beantragten Statutenänderungen seien ebenfalls mit einer hohen Zustimmungsquote genehmigt worden.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.