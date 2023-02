Baubranche – Implenia gewinnt Auftrag in Toulouse Der Baukonzern erhält den Zuschlag für das Los 3 der künftigen Linie C der Metro. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 166 Mio €.

Blick auf das Logo von Implenia am Hauptsitz im Glattpark in Opfikon. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Implenia hat einen weiteren Grossauftrag an Land gezogen. Zusammen mit Demathieu Bard Construction kann der Baukonzern das Los 3 der künftigen U-Bahnlinie C der Metro Toulouse in Frankreich bauen. Das Auftragsvolumen für Implenia beträgt rund 166 Mio. €.

An dem Joint Venture von Implenia und Demathieu Bard Construction seien beide Unternehmen zu je 50 Prozent beteiligt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Auftraggeber ist der Verband der öffentlichen Verkehrsmittel des Grossraums Toulouse (Tisséo). Das Projekt soll Ende 2028 in Betrieb gehen.

Das Gesamtvolumen des Auftrags beträgt den Angaben zufolge 331,4 Mio. €, womit der Anteil von Implenia rund 166 Mio. € beträgt. Das Los 3 umfasst den Vortrieb von 3814 Metern Tunnel unter einem dicht besiedelten Stadtgebiet sowie Tiefbauarbeiten für die Errichtung von vier unterirdischen Bahnhöfen.

Ein besonderes Augenmerk legt das Konsortium auf die Nachhaltigkeit: Durch den Einsatz von Tübbingen aus Faserbeton werde der CO2-Fussabdruck des Projekts möglichst tief gehalten und die Bäume auf dem Gelände der Baustelle würden während der gesamten Bauzeit geschützt und erhalten, heisst es. Zudem werde das Ausbruchsmaterial zu 98% wiederverwertet.

AWP

