Baubranche – Implenia gewinnt Grossauftrag in der Schweiz Der Baukonzern hat im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft IBD den Zuschlag für das Los 2 des Tunnels Ligerz bekommen

Der Anteil von Implenia am Gesamtauftragsvolumen liegt bei rund 150 Mio. Fr. Bild: ZVG/Implenia

Implenia hat einen weiteren Auftrag in der Schweiz gewonnen. Die Arbeitsgemeinschaft IBD bestehend aus Implenia, Bernasconi und De Luca hat von den SBB den Zuschlag für das Los 2 des Tunnels Ligerz erhalten.



Das Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 220 Mio. Fr., der Anteil von Implenia liegt dabei bei rund 150 Mio., wie der Baukonzern am Donnerstag mitteilt.



Der Auftrag umfasst den 2,1 km langen Doppelspurtunnel – davon rund 1850 Meter in bergmännischer Bauweise und rund 250 Meter im Tagbau – inklusive Betonverkleidung und Bahntechnik.

