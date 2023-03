Grossauftrag – Implenia gewinnt Grossauftrag in Oslo Der Baukonzern hat einen Auftrag in Norwegen für den Bau einer U-Bahn-Station sowie für einen Tunnel erhalten.

Implenia hatte bereits im Frühjahr 2021 den Auftrag für das Teilprojekt K2A Fornebu – Lysaker erhalten, ebenfalls einen Tunnel. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE

Der Baukonzern Implenia hat in Norwegen einen weiteren Grossauftrag an Land gezogen. Dieser umfasst den Bau einer Station für eine neue U-Bahn sowie einen Tunnel mit einer Länge von rund 1,2 Kilometern im Bereich eines dichtbebauten Teils von Oslo.



Der Auftragswert für das Projekt K2D Skøyen - Vækerø, welches ein Teil der Fornebubanen ist, liegt bei rund 115 Mio. Fr., wie Implenia am Donnerstag mitteilte.



Das Projekt sei das grösste für Tunnelanlagen für die U-Bahn in Norwegen seit 1970. Die Arbeiten daran sollen noch im Jahresverlauf begonnen werden. Implenia hatte bereits im Frühjahr 2021 den Auftrag für das Teilprojekt K2A Fornebu - Lysaker erhalten, ebenfalls ein Tunnel.



