Baubranche – Implenia gewinnt zwei Grossaufträge Der Baukonzern hat zwei Projekte in Zürich und Winterthur mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. Fr. an Land gezogen.

Einer der Aufträge an Implenia stammt vom Bundesamt für Strasse Astra. Bild: ZVG/Implenia (Archiv)

Implenia hat zwei grosse Aufträge an Land gezogen. Die zwei komplexen Projekte im Ingenieurtiefbau haben ein Volumen von zusammen rund 100 Mio. Fr.

So erteilte einerseits das Bundesamt für Strasse Astra Implenia den Zuschlag für den Ausbau des Autobahnanschlusses «N01/36 Schlieren-Europabrücke» in Zürich-Grünau, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung heisst. Ab Herbst 2023 werde unter anderem die bestehende Verkehrsfläche instand gesetzt. Zudem sollen 3800 Quadratmeter Lärmschutzwände die Anwohner des Quartiers entlasten. Das Projekt soll im Jahr 2027 fertig gestellt sein, der Zuschlag unterliege noch einer Einsprachefrist von 20 Tagen.

Der zweite Auftrag umfasst laut Mitteilung einen komplexen Brückenneubau in Winterthur. Um den neuen Stadtteil Neuhegi-Grüze optimal an den öffentlichen Verkehr anzubinden, werde Implenia eine 390 Meter lange Brücke für Fussgänger, Fahrräder und Busse über die Gleise bauen. Implenia führt das Projekt mit einem Anteil von 80% zusammen mit der Landolt AG (20%) als lokalem Partner ab August 2023 durch. Die Inbetriebnahme der Brücke ist für Ende 2026 geplant.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.