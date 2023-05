Baubranche – Implenia meldet Aufträge über 170 Mio. Fr. Der Baukonzern hat grosse Hochbauaufträge aus Deutschland und der Schweiz an Land gezogen.

Für den Auftrag in Deutschland beträgt das Volumen für Implenia mehr als 140 Mio. €. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Implenia hat grosse Hochbauaufträge aus Deutschland und der Schweiz für insgesamt 170 Mio. Fr. erhalten. Dies sind einerseits ein neues Proben- und Werkstättenzentrum (PWZ) für das Bayerische Staatsschauspiel in München, anderseits diverse Ersatzneubauten in Zürich.

Implenia werde als Totalunternehmer in München ein neues Proben- und Werkstättenzentrum für das Bayerische Staatsschauspiel planen und betriebsfertig errichten, teilte der Baukonzern am Montag mit. Das Auftragsvolumen für Implenia betrage mehr als 140 Mio. €. Baustart sei im Juni und die Übergabe im Dezember 2026. Dies ist laut den Angaben bereits das dritte Projekt, das Implenia als Totalunternehmer für den Freistaat Bayern als Bauherrn realisiere.

In der Schweiz werde Implenia für Swiss Life Asset Management als Totalunternehmer den Ersatzneubau «Besenrain-/Morgentalstrasse» in Zürich Wollishofen erstellen. Dabei handele es sich um ein Projekt mit 36 Mietwohnungen und 22 Tiefgaragenplätzen in Massivbauweise. Die Bauarbeiten starteten im März mit einer Schadstoffsanierung, die Übergabe sei für Ende November 2024 geplant.

Ausserdem habe Implenia von der Pensionskasse SBB den Zuschlag für einen Ersatzneubau an der Katzenbachstrasse in Zürich-Seebach erhalten. Implenia werde auch dieses Projekt als Totalunternehmer ausführen. Dabei sollen 30 Mietwohnungen auf drei Geschossen und 18 Tiefgaragenplätze entstehen. Die Bauarbeiten haben bereits im Februar begonnen, die Fertigstellung sei für Februar 2025 geplant. Der Totalwert beider Aufträge beträgt mehr als 30 Mio. Fr.

AWP

