Bauindustrie – Implenia überflügelt den Markt Der Baukonzern hat sich neu aufgestellt und konzentriert sich auf Grossprojekte, die nur wenig konjunkturabhängig sind. Die Aktien legen deutlich zu. Rainer Weihofen

Implenia baut auch an der neuen Spitallamm-Staumauer an der Grimsel. Bild: Gaetan Bally, Keystone

Implenia schwimmt gegen den Strom. Die Aktien des Baukonzerns machten sich Mitte Juni bei einem Stand von knapp unter 19 Fr. an einen zügigen Aufstieg und haben am Dienstag nach einem Investorenanlass mehr als 39 Fr. erreicht. Seit Jahresbeginn beträgt der Wertzuwachs beachtliche 83%. In diesem Zeitraum hat der Gesamtmarkt, gemessen am SPI, rund 16% nachgegeben.