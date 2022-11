Baubranche – Implenia zieht neue Grossaufträge an Land Der Baukonzern soll zwei Neubauten und vier Modernisierungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von knapp 150 Mio Fr. realisieren.

Der Hauptsitz von Implenia in Opfikon ZH. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Implenia hat im Kanton Luzern zwei Grossaufträge an Land gezogen. Dazu kommen vier Modernisierungsprojekte in der Deutsch- und Westschweiz. Das gesamte Auftragsvolumen liegt bei knapp 150 Mio. Fr.



Wie der Baukonzern am Mittwoch mitteilte, wird er im Auftrag der SBB ein Büro- und Gewerbegebäude im Areal Rösslimatt beim Bahnhof Luzern erstellen. Und für das Luzerner Kantonsspital (LUKS) werde der Neubau des Kinderspitals und der Frauenklinik erfolgen.



Zudem habe Implenia in der Deutsch- und Westschweiz vier neue Modernisierungsprojekte zugesprochen bekommen. Die Modernisierung und Sanierung gewinne bei der Division «Buildings» zunehmend an Bedeutung, so Implenia. Der Auftragswert der vier Modernisierungsaufträge alleine betrage insgesamt mehr als 55 Mio. Fr.



AWP

