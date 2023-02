Gelesen – «In Afrika – Reise in die Zukunft» Alex Perry ist ein kluges und kritisches Portrait eines sich im Wandel befindenden Kontinents gelungen. Mara Bernath



Alex Perry legt mit seinem Buch «In Afrika» ­genau das vor, wovon er im Vorwort schreibt, dass es uns Europäern daran mangelt: ein differenziertes Bild ohne Verallgemeinerungen über den grössten und vielfältigsten Kontinent der Welt – wobei er sich «nur» auf die 49 Staaten fokussiert, die in oder südlich der Sahara liegen. Als Auslandkorrespondent des «Time Magazine» reiste der in England aufgewachsene Perry ein Jahrzehnt lang durch Afrika und liess in seinen Artikeln wie auch in diesem Buch Menschen und Akteure vor Ort zu Wort kommen, nicht externe, meist westliche Experten.

Doch auch Perrys Fokus liegt eher auf den tragischen Aspekten als auf der Zukunft des afrikanischen Kontinents, wie der deutsche Titel des Buches es vermuten lässt. So startet das Buch 2011 in Somalia und mit der Frage, wie es dazu kommen konnte, dass eine sich abzeichnende Dürre dazu geführt hat, dass beinahe 3 Mio. Menschen hungern mussten. Zudem untersucht wird unterem anderem die Rolle des Filmstars George Clooney bei der Entstehung des jüngsten afrikanischen Staates, des Südsudan, weshalb ausgerechnet die ehemaligen portugiesischen Kolonien als Drehscheibe für den Drogenschmuggel von Lateinamerika nach Europa dienen und warum die USA ihren «Krieg gegen den Terror» in Ostafrika am ­liebsten fernab der Öffentlichkeit führen.

Aufgrund der Themenvielfalt eignet sich die Lektüre von «In Afrika» sowohl für Kenner des Kontinents als auch für Novizen, die mehr über Geschichte und politische Realitäten in Afrika erfahren wollen. Perry stellt nicht sich selbst in den Mittelpunkt, sondern lässt seine Protagonisten erzählen oder die Fakten sprechen. Zudem ist stets klar, was Meinung, was Beobachtung und was Tatsachen sind. Das macht auch Abschnitte mit fragwürdigen Aussagen lesenswert, wie zum Beispiel das unkritische Interview mit Paul Kagame, dem ruandischen Präsidenten, dem massive Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, oder Perrys allgemeine Geringschätzung der Arbeit von Hilfsorganisationen in afrikanischen Staaten.

Details zum Buch Infos einblenden Autor: Alex Perry

Originaltitel: The Rift – A New Africa Breaks Free

Aus dem Englischen von: Michael Bischoff

Verlag: Fischer

Erstmals erschienen auf Deutsch: Juni 2018

Anzahl Seiten: 560

Preis: ab 15.10 Fr.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

