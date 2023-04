Main Campus und Stücki Park – In Basel pochen zwei neue Biotech-Herzen Auf zwei Arealen entstehen neue Gebäudekomplexe mit fast 190’000 m² für die Lifescience-Industrie. Sie halten Biotech-Hubs bei Zürich und Lausanne auf Distanz. Rupen Boyadjian

1 / 9 Visualisierung des Main Campus in Allschwil, das neue Herzstück des Lifescience-Hubs im Südwesten Basels. Bild: Senn Development AG

In Allschwil entsteht der möglicherweise grösste Biotech-Hub Europas. In dem Gebiet entlang der Grenze zu Frankreich war schon unter anderem die frühere Actelion mit ihrem markanten Gebäude präsent. Nun baut der St. Galler Immobilienentwickler Senn Gebäude mit hohem Anspruch an Nachhaltigkeit für die Lifescience-Industrie. Senn hat vom Bürgerspital Basel elf von sechzehn Parzellen im Baurecht übernommen.