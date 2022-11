Neuer Leitindex für den Schweizer Aktienmarkt – In den FuW Swiss 50 Index investieren «Finanz und Wirtschaft» lanciert zusammen mit Leonteq ein pfandbesichertes Anlageinstrument, das sich auf den neuen FuW-Aktienindex bezieht. Philippe Béguelin

Das neue FuW-Anlageprodukt ist ein Stück des Schweizer Aktienmarktes, vom FuW Swiss 50 Index repräsentiert – so ausgeglichen wie das symmetrische Schweizerkreuz. Bild: iStockphoto/Getty Images

Das neue Anlageprodukt der «Finanz und Wirtschaft» bildet den FuW Swiss 50 Index ab. Er ist der repräsentative Referenzindex für den Schweizer Aktienmarkt, lanciert vergangene Woche ebenfalls von «Finanz und Wirtschaft». Mit dem börsengehandelten Produkt können Anleger nun direkt investieren. Sein Gegenwert ist mit einem Pfand gesichert.

So bietet sich eine ausgewogene Anlage in den Schweizer Aktienmarkt. Der FuW Swiss 50 Index umfasst die fünfzig grössten Unternehmen an der SIX Swiss Exchange, ausgewählt gemäss Börsenwert (Marktkapitalisierung) der Titel im Streubesitz (Free Float).

Die Aktien sind in zwei Segmenten je gleichmässig gewichtet (vgl. Tabelle ganz unten). Damit bildet sich – anders als im Swiss Market Index (SMI) und im Swiss Performance Index (SPI) – kein Klumpen aus den grössten Unternehmen, die dort den Indexverlauf dominieren. Der FuW Swiss 50 bietet ein gut diversifiziertes Abbild der Börsenlandschaft.

Referenzindex nach Regeln statt aktive Aktienauswahl

Das Konzept des Index stammt von der FuW-Redaktion. Sie hat die Regeln für die Zusammensetzung bestimmt, diese Vorgaben werden nicht verändert (vgl. Text unten).

Anders als die bisherigen drei Anlagezertifikate – sie beziehen sich auf das Risk-Portfolio, das Value-Portfolio und das Eco-Portfolio – enthält das neue Anlageprodukt also keine handverlesene Auswahl von Aktien. Der FuW Swiss 50 ist ein regelbasierter Index für den Schweizer Aktienmarkt.

Anleger sollten zwei Risiken beachten

Wenn der Index steigt oder fällt, bewegt sich das Anlageprodukt im Gleichschritt. Der Investor hofft auf einen Kursgewinn und geht dabei das Risiko ein, dass die Aktienkurse sinken.

Ein solches Marktrisiko gehört zu jedem Anlageinstrument. Ebenso zu beachten ist das Gegenparteirisiko, für den Fall, dass der Anbieter in Schieflage gerät – er ist Schuldner, und der Anleger ist Gläubiger. Um dieses Risiko auszuschliessen, ist das FuW-Anlageprodukt mit einem Pfand (Collateral) gesichert.

Das Pfand wächst mit steigenden Aktien

Herausgeber des FuW-Produkts ist Leonteq in Zürich, der Emittent übernimmt die technische Durchführung und den Handel an der Börse. Bei der Ausgabe eines neuen Produkts liefert Leonteq im gleichen Betrag ein Pfand in Form von Wertschriften. Entgegengenommen und verwahrt wird das Pfand von SIX Group respektive ihrer Tochtergesellschaft SIX SIS, das ist die zentrale Verwahrstelle in Olten.

Wenn der Kurs des Anlageprodukts steigt, liefert Leonteq Wertschriften nach, damit das Pfand den Gegenwert des Produkts weiterhin abdeckt. Sinkt der Kurs hingegen, erhält Leonteq den entsprechenden Teil des Pfands zurück.

Überprüft wird die vollständige Deckung durch das Pfand täglich von einer weiteren SIX-Tochter, SIX Repo. Sie betreibt die Plattform für den Geldmarkt der Banken und der Schweizerischen Nationalbank, wo pfandbesicherte Repogeschäfte abgewickelt werden und die SNB den Geldmarktzins steuert.

Falls es bei Leonteq einen Zahlungsausfall (Default) gäbe, würde SIX Repo das Pfand verkaufen, und der Gegenwert des Anlageprodukts würde via Depotbanken den Investoren ausgezahlt. Eine solche Abwicklung wird schnell durchgeführt – besonders im Vergleich mit einem Konkursverfahren, aber auch gegenüber dem Auflösen eines Anlagefonds mit ausländischem Domizil.

Das Pfand schützt nicht vor Kursverfall

Das Pfand schützt den Anleger also vor dem Zahlungsausfall des Emittenten und deckt damit das Gegenparteirisiko ab. Es ist aber kein Kapitalschutz, der vor fallenden Aktienkursen bewahrt. Der Investor ist dem Marktrisiko voll ausgesetzt. So ist das Profil des Anlageprodukts einfach, es folgt dem Aktienindex eins zu eins und hat weder eine Barriere noch einen Coupon, einen Hebel oder einen Kapitalschutz.

Basiswert für das Produkt ist der FuW Swiss 50 Index Net Total Return (NTR). Dort werden die Dividenden reinvestiert, abzüglich der Verrechnungssteuer (VST). Grund für den Abzug ist, dass Emittenten die Steuer nicht zurückfordern können. Steuerfreie Dividenden, wie beispielsweise die FuW-Swiss-50-Unternehmen Holcim und Adecco sie im vergangenen Frühling ausgeschüttet haben, werden vollumfänglich reinvestiert.

Das ETP+ könnte Schule machen

Das FuW-Produkt kostet den Anleger eine Verwaltungsgebühr von 0,72% pro Jahr. Sie wird pro rata belastet und schmälert die Performance des Produkts. Deshalb wird es dem FuW Swiss 50 Index NTR ein bisschen hinterherhinken. Eine Vertriebsgebühr gibt es nicht – sie wird bei vielen Anlageinstrumenten für die Beratung und den Verkauf erhoben.

Gehandelt wird das Anlageprodukt an der SIX Swiss Exchange im Segment der Exchange Traded Products (ETP), das 2010 lanciert worden ist (vgl. Textbox unten). Neu am FuW-Produkt sind die Verwahrung und die Kontrolle des Pfands durch SIX SIS und SIX Repo. Deshalb wird es vom Emittenten Leonteq mit dem Gütesiegel ETP+ ausgezeichnet.

Das ETP+ ist ein einfaches, transparentes, günstiges und pfandbesichertes Produkt, das Anlegern direkten Zugang zum FuW Swiss 50 Index gewährt.

Das neuartige Anlageprodukt von FuW und Leonteq

Das erste börsengehandelte Indexprodukt in der Schweiz startete 2001, es bezog sich auf den Swiss Market Index und hatte das Kürzel XMTCH. «Das X im Wort XMTCH soll auf den Handel über die Börse hinweisen», sagte damals Markus Hübscher von Credit Suisse, die das Produkt auf den Markt gebracht hatte, im FuW-Interview. «Mit MTCH wird auf das Matching eines Index – also die Replikation – hingewiesen. XMTCH wird übrigens als Ixmätsch ausgesprochen.»

Der Pionier war ein Exchange Traded Fund (ETF). Das sind Anlagefonds, die an der Börse gehandelt werden und einen Index oder einen Aktienkorb abbilden. Diese Anlagen sind rechtlich geschütztes Sondervermögen, das den Investoren gehört, falls der ETF-Anbieter in Konkurs geht. Damit sind Investoren zwar nicht vor einem Kursverlust geschützt, aber vor einem Zahlungsausfall (Default) des Fondshauses.

Auch Tracker-Zertifikate folgen einem Index oder einem Aktienkorb. Sie sind allerdings keine Fonds, sondern strukturierte Produkte und damit Schuldverschreibungen des Emittenten. Wird er insolvent, kommt das Anlagevermögen in die Konkursmasse. Davor geschützt werden soll der Investor indirekt, mit Vorschriften sowie einer Überwachung der Emittenten durch die Aufsichtsbehörde Finma.

Das dritte Handelssegment für Indexanlagen an der SIX Swiss Exchange sind seit 2010 die Exchange Traded Products (ETP). Sie beziehen sich bislang meist auf Kryptowährungen, Edelmetalle oder Rohstoffe. Ein ETP ist ebenfalls – wie ein Tracker-Zertifiakt – eine Schuldverschreibung. Der Anlegerschutz besteht weder wie beim ETF in einem Sondervermögen gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) noch wie beim Tracker-Zertifikat in der Überwachung des Anbieters. ETP sind mit einem Pfand besichert.

Für die Ausgabe eines ETP wird oft eine rechtliche Spezialzweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) gegründet. Das Pfand wird bei der Emission von der Aufsichtsbehörde geprüft und anschliessend von einem Treuhänder überwacht. Emittent, SPV und Treuhänder können in unterschiedlichen Jurisdiktionen sein – ähnlich wie Fonds, die aus steuerlichen Gründen in etwa in Luxemburg domiziliert sind.

Das neue Anlageprodukt von FuW und Leonteq ist ein ETP+. Es ist das erste ETP in der Schweiz, das sich auf Aktien bezieht. Emittent ist kein SPV, sondern Leonteq, als von der Finma beaufsichtigtes Wertschriftenhaus. Die Bonitätsnote BBB– im Bereich Anlagequalität (Investment Grade) mit positivem Ausblick ist von der Ratingagentur Fitch Ende Oktober bestätigt worden. Das Pfand wird nicht von einem Treuhänder überwacht, sondern von SIX SIS verwahrt und von SIX Repo täglich kontrolliert. Das ETP+ ist eine Neuerung, die Schule machen könnte.

