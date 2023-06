Geschlechterquoten – In diesen Konzernleitungen sind Frauen rar Der Frauenanteil in Schweizer Verwaltungsräten ist im Durchschnitt auf über 30% gestiegen. Gleichzeitig gibt es immer noch Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen ohne eine einzige Frau. Yvonne Debrunner

Reine Männerrunden im Verwaltungsrat gibt es noch bei Also, Arbonia, Lalique, Lem und VZ Holding. Bild: Shannon Fagan/Getty Images

Eine Zahl, die nach Erfolg klingt: 30,8%. So hoch liegt der Frauenanteil in den Verwaltungsräten der grössten hundert Schweizer Unternehmen mittlerweile, wie das Beratungsunternehmen Swipra vergangene Woche mitgeteilt hat. Damit ist zum ersten Mal die 30%-Schwelle überschritten worden. Und damit jene Quote, die Schweizer Unternehmen in den Verwaltungsräten bis 2026 erreichen müssen. Tun sie es nicht, müssen sie sich erklären. Ist das Ziel somit vorzeitig erreicht?