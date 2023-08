Eine ganz grosse Stärke von «Finanz und Wirtschaft» sind die konkreten Aktien- und Anlagetipps, die wir Ihnen Tag für Tag auf der Website und zweimal wöchentlich im Print mit auf den Weg geben. Das machen wir mit ganz viel Herzblut und, mit Verlaub gesagt, auch mit grossem Erfolg.

Massgeschneiderte Tipps

Damit Ihnen von jetzt an die allerbesten Tipps nicht durch die Lappen gehen, haben wir einen Newsletter entwickelt, den wir etwas kokettierend «FuW Insider» nennen. Darin bekommen Sie das geballte Wissen unserer Redaktion massgeschneidert kuratiert mit einem extra für Sie geschriebenen Editorial gratis und franko in Ihre Inbox. Werden Sie so zum FuW Insider; ganz legal natürlich.

Anmelden können Sie sich ab sofort unter fuw.ch/newsletter. Den ersten Newsletter bekommen Sie dann Anfang September zugeschickt. Was Sie genau erwarten können? Wir wählen die besten Empfehlungen der Woche aus. Das können Analysen zu Einzeltiteln sein, Branchenübersichten, unsere Auswahl an Topaktien, den ein oder anderen Hot Corner für etwas risikofreudigere Investoren oder auch mal eine Warnung, wenn ein bewährter Titel seinen Schwung zu verlieren droht.

Mehr Newsletter

Also, worauf warten Sie? Für Abonnenten ist der einmal pro Woche verschickte Newsletter wie gesagt gratis. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie gleich überprüfen, ob Sie unsere anderen Angebote, der FuW-Morgenreport, der sie auf den Tag vorbereitet, der FuW Daily, der den Tag zusammenfasst, FuW Smart Money, der Ratgeber für alle, die sich für Geld interessieren, und FuW – Das Wochenende, der Ihnen das Weekend versüsst, ebenfalls interessiert.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

