Wer durch Budapest flaniert, wird öfters in einem Kávéház Rast machen – in einem, klar, Kaffeehaus; insgesamt freilich erschliesst sich die ungarische Sprache nicht so intuitiv. Die klingenden Kaffeehausnamen «New York» oder Anna» bedürfen keiner Erläuterung, aber «Művész»? Das heisst: Künstler. Das «Gerbeaud» wiederum ist nach einem seiner Gründerpatrons benannt, Émile Gerbeaud, 1854 in Carouge geboren, 1919 in Budapest gestorben. Historisch ein Stückchen Schweiz in Pest, am zentralen Vörösmarty-Platz, immer noch im Gebäude, das die Vignette in der Aktie zeigt. Schon das Interieur lohnt den Besuch; ein Stilmix der vorderen Jahrhundertwende, als noch Ferenc József herrschte, mit a bissl Gründerzeit, Rokoko, Sezession. Vor allem aber die lange Theke. Diese hält für süsse Sünder heimtückische Versuchungen bereit: Kuchen, Gebäck, Eis, ein kolossales Komplott der Konditoren und Confiseure gegen Askese und Diät. Den Anfang machte ein Henrik Kugler anno 1858. Er stammte, wie Gerbeaud, aus einer Bäckerfamilie. 1882 liefen sich die beiden in Paris über den Weg. Kugler erahnte im eine Generation jüngeren Schweizer viel Sinn für Geschmack und Geschäft und verkaufte ihm zwei Jahre darauf den Betrieb. Gerbeaud baute das Angebot aus, achtete auf Spitzenqualität und gab den Räumen ihre Gestalt. 1908 gründete er die Heinrich Kuglers Nachfolger Gerbeaud AG, wovon dieses Papier zeugt. Unter den Kommunisten hiess das Café steril «Vörösmarty», so wie das «New York» sich «Hungária» nennen musste. Lange her, zum Glück.

