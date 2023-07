FuW-Serie «Europa sucht seinen Weg» – In Europa sind Gas und Strom so teuer wie nirgends sonst Die europäische Wirtschaft muss gegen Standortnachteile kämpfen. Einer davon sind die hohen Energiepreise. Rainer Weihofen

Tesla hat sich von den Standortnachteilen in Europa nicht abschrecken lassen und im brandenburgischen Grünheide Milliarden investiert. Bild: Filip Singer/EPA via Keystone

FuW-Serie «Europa sucht seinen Weg» Die neue Serie «Europa sucht seinen Weg» untersucht, wie der «alte Kontinent» wirtschaftlich aufgestellt ist. Wo sind die europäischen Unternehmen führend, wettbewerbsfähig, oder wo hinken sie hinterher? Welche Branchen und Zukunftstechnologien können neue Impulse geben? Und was muss an den Rahmenbedingungen verändert werden, um Wohlstand und Innovationen zu fördern? (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Die Wirtschaft in Europa steckt in einer multiplen Falle. Subventionen wie der amerikanische Inflation Reduction Act (IRA) lenken Investitionen um Europa herum. Der chinesische Protektionismus behindert den freien Wettbewerb. Die Auseinandersetzung zwischen den USA und China macht den hiesigen Unternehmen das Leben schwer. Hinzu kommt in vielen Ländern der Fachkräftemangel. Und als wäre das noch nicht genug, sind auch noch die Energiekosten in Europa besonders hoch.