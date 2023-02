Casino-Aktien – In Macau kommt das Glücksspielfieber zurück Dank der Öffnung Chinas haben die Aktien der Casinobetreiber schon stark zugelegt. Dabei müssen sich neue Milliardeninvestitionen erst noch rentieren. Alexander Trentin

Casinos und Hotels in Macau: Die Sonderverwaltungszone will den Tourismus ausserhalb des Glücksspiels ausbauen. Bild: Anthony Kwan/Bloomberg

In der Glücksspielmetropole Macau kommen die Gäste wieder. Doch die Vorpandemiezeit wird nicht ganz zurückkehren. So ist es mit einem exklusiven Geschäft praktisch vorbei: das Geschäft mit den «Junkets». Mit solchen Touren wurden VIP-Kunden mit dem Privatjet eingeflogen, in exklusiven Suiten untergebracht und genossen Gourmetküche. Brisant: Die chinesischen Gäste konnten Einlagen in Festlandchina in Macau wieder als Kredite abrufen. Damit konnten sie die Kapitalkontrollen Chinas umgehen. Das hat die Junkets in Verruf gebracht.