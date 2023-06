Fusion der Grossbanken – In New York kreisen die Geier über Credit Suisse Die Welthauptstadt des Investment Banking ist CS zum Verhängnis geworden. Nun balgt sich die Konkurrenz um ihre Überreste, während UBS in New York vor allem eines eingekauft hat: Risiken. Valentin Ade , New York

Am Sitz von Credit Suisse in New York ist bald Abbau angesagt, das hat UBS-Präsident Colm Kelleher bereits bei Ankündigung der Übernahme im März deutlich gemacht. Bild: Alessandro della Valle/Keystone

New York ist diese Woche in dicken orangenen Dunst gehüllt. Feinstaub durch Waldbrände in Kanada wird vom Wind über den ganzen amerikanischen Nordosten getragen und verbreitet in der Stadt am Hudson Untergangsstimmung. Die herrscht am Madison Square Park auf Manhattan schon lange. Schräg gegenüber dem ikonischen Flat Iron Building, ist die Investmentbank (IB) von Credit Suisse Hauptmieter in einem eindrücklichen dreissigstöckigen Art-déco-Hochhaus.