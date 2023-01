Wer der Meinung ist, dass Demokratie mit dem Ethos der chinesischen Zivilisation unvereinbar sei, sollte einen unvoreingenommenen Blick auf das politische Geschehen auf dem Inselstaat Taiwan werfen – der gegenwärtig von Peking wieder einmal massiv bedroht wird. Seit 1987 das von Chiang Kai-shek verfügte Kriegsrecht im noch verbliebenen Rest der Republik China aufgehoben wurde, hat sich Taiwan zielgerichtet und sehr erfolgreich zu einer modernen pluralistischen Demokratie entwickelt.

Zwei Parteien, die Kuomintang (KMT), die einst auf dem Festland herrschte, und die aus der taiwanesischen Bürgerrechtsbewegung hervorgegangene Demokratische Progressive Partei (DPP), dominieren die politische Landschaft. Besonders bemerkenswert ist die Häufigkeit, mit der es im vergangenen Vierteljahrhundert auf nationaler wie lokaler Ebene zu friedlichen und geregelten Machtwechseln gekommen ist. Auch in den jüngsten Kommunalwahlen haben viele Bisherige ihr Mandat verloren.

In Taipeh wurde Ende des vergangenen Jahres der siegreiche KMT-Kandidat Chiang Wan-an als neuer Bürgermeister vereidigt. Der bisherige Amtsinhaber konnte nicht für eine dritte Amtsperiode von vier Jahren kandidieren. Chiang hat im Wahlgang seinen DPP-Rivalen klar geschlagen und sich als neuer Star im Lager der Kuomintang profiliert. Zwei ehemalige Bürgermeister, der DPP-Politiker Chen Shui-bian und der KMT-Chef Ma Ying-jeo, hatten in Taipehs Bürgermeisteramt die Sporen abverdient und waren später in die Präsidentschaft des Landes aufgerückt.

Ballast der Geschichte

Die markantesten politischen Differenzen zwischen der KMT und der DPP betreffen die Haltung gegenüber dem Festland. Während die KMT weiterhin zu einem vereinten China steht und sich als historischer Machtträger der Republik China sieht, vertreten die meisten Exponenten der DPP mehr oder weniger dezidiert die Meinung, dass Taiwan sich als vollwertiger, souveräner Nationalstaat etablieren sollte. Diese Differenz hat auch mit dem Charakter der jeweiligen Wählerschaft zu tun. Die KMT wurde repräsentiert und fand Anklang bei denjenigen Festlandchinesen, die im Gefolge der von Chiang Kai-shek angeführten Nationalisten nach der Niederlage gegen Mao Zedongs Kommunisten 1949 auf die Insel flüchteten.

Die DPP dagegen rekrutiert ihre Anhängerschaft vornehmlich aus den einheimischen Taiwanern. Während die KMT mit der die Volksrepublik beherrschenden Kommunistischen Partei Chinas eine Wiedervereinigung propagiert – wenngleich zu unvereinbaren politischen Rahmenbedingungen –, strebt die Mehrheit der DPP-Anhänger einen separaten, souveränen Kleinstaat Taiwan an.

Auf allen Seiten wirkt die Geschichte als mächtiger Ballast. Im Vordergrund steht dabei natürlich die Systemfrage: auf Taiwan eine lebhafte, pluralistische Demokratie, auf dem Festland ein totalitäres Eineparteiregime. Doch mehr und mehr haben sich die Menschen auch wegen des Generationenwechsels entfremdet. Die jüngeren Leute in Taiwan orientieren sich in ihrer Weltsicht weitgehend am Westen und folgen Trends in Japan, Südkorea und Südostasien weit stärker als chinesischen. Immer weniger Taiwaner sind noch am Leben, die die Schrecken des Bürgerkriegs erfahren haben. Überhaupt haben sich die Leute in Taiwan im modernen Kleinstaat bestens eingerichtet und streben sicher nicht danach, in einem Milliardenstaat als marginale Minderheit aufzugehen. Nicht zuletzt ist der Graben seit der machtvollen Ideologisierung durch das Regime von Xi Jinping noch tiefer geworden.

Aussicht auf Entspannung?

Chinesen sind generell sehr traditionsbewusst. Auch zu Maos Zeiten waren die klassisch chinesischen Werte dominant, ob konfuzianisch oder unter anderen Vorzeichen, die auf Pflichten vor allem im Familienverband, auf Ehrfurcht vor Autoritäten und auf Sinozentrismus beruhen. Derweil waren und sind der Internationalismus und andere marxistische Dogmen für die grossen Massen allenfalls leere Floskeln.

Westliche Sicherheitspolitiker blicken gebannt auf die Spannungen um die Insel Taiwan. Offensichtlich handelt es sich dabei um einen der gefährlichsten Krisenherde der Welt. Ein Kriegsausbruch wäre weit über Ostasien hinaus eine Katastrophe, auch für die Weltwirtschaft. Vor diesem Hintergrund ist der Erfolg von Chiang Wan-an in der Bürgermeisterwahl von Taipeh ein womöglich wichtiges Ereignis. Der 43-jährige frischgebackene Bürgermeister der taiwanischen Kapitale ist der neue Shootingstar in der KMT. Er ist Urenkel von Chiang Kai-shek. Sein Vater, Chiang Hsiao-yen, ein ehemaliger Vizeministerpräsident, war der selbst erklärte illegitime Sohn des ehemaligen Diktators, Chiang Ching-kuo, seinerseits Sohn von Chiang Kai-shek. Für die 2024 fälligen Präsidentschaftswahlen stehen derzeit die Aussichten der KMT gut, da sich die regierende DPP in einem anhaltenden Popularitätstief befindet.

In der jüngsten Vergangenheit waren stets, wenn ein KMT-Politiker das Präsidentenamt bekleidete, die bilateralen chinesisch-taiwanischen Beziehungen entspannter als während der Zeiten, da die DPP den Präsidenten stellte. Das bestätigt sich auch unter der gegenwärtigen Amtsinhaberin von der DPP, Tsai Ing-wen.

Es droht ein Bürgerkrieg

Ein Krieg um Taiwan wäre nicht das Gleiche wie derjenige in der Ukraine. Sollte die Volksrepublik die Inselrepublik überfallen, wäre dies ein bürgerkriegsähnlicher Akt mit verheerenden Konsequenzen. Die chinesische Geschichte der vergangenen 200 Jahre zeigt tragisch, wie das Land wiederholt einen gigantischen Blutzoll für interne Machtkämpfe entrichtet hat. Auch lehrt sie, dass, wenn Chinesen unter sich zerstritten sind, auswärtige Mächte von der Schwächung des Zusammenhalts profitieren, sich in die internen Angelegenheiten einmischen und das stolze China erniedrigen.

Nach dem Ende des Bürgerkriegs war denn auch der Ruf erschallt, dass niemals mehr Chinesen auf Chinesen schiessen sollten. Ein Krieg um Taiwan wäre ein fataler Tabubruch. Chiang Kai-sheks Urenkel kann eine solche Katastrophe nicht verhindern, doch seine Präsenz an der Spitze der KMT sollte eine nützliche Mahnung an Chinas bewegte Geschichte im 20. Jahrhundert sein.

Urs Schoettli ist freier Journalist in Tokio. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.