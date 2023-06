FuW Forum – Indexanlagen und das nachhaltige Portfolio Am FuW Indexing Forum erläutern Investoren, wie sie das Portfolio diversifizieren und ob nachhaltiges Anlegen und ein Referenzindex zusammenpassen. Philippe Béguelin

1 / 5 Philippe Béguelin (FuW), Daniel Schnyder (Pensionskasse Georg Fischer), Karin Salomon (Rivora Sammelstiftung), René Schmidli (Zurich Investment Foundation) und Alexandra Janssen (Ecofin Portfolio Solutions). Bild: Markus Forte

«Es erschrecken alle, dass die Kurse der Obligationen gefallen sind», sagt Daniel Schnyder, Leiter Portfoliomanagement der Pensionskasse des Industrieunternehmens Georg Fischer. Er sprach am FuW Indexing Forum am Dienstag in Zürich (vgl. Textbox).