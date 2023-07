Folgen der SNB-Zinsentscheide – Indirekte Immobilienanlagen nach Korrektur laut Experten wieder kaufenswert Die Zinserhöhungen hinterlassen tiefe Spuren am Schweizer Immobilienmarkt. Während sie Immobilienfonds und -aktien Schwierigkeiten bereiten, zeigt sich der reguläre Markt erstaunlich widerstandsfähig.

Für Immobilien spreche grundsätzlich, dass Angebot und Nachfrage im zugrundeliegenden Markt weiterhin sehr gut seien. Bild: EThamPhoto/Getty Images

Die steigenden Zinsen haben am Schweiz Immobilienmarkt unterschiedlich tiefe Spuren hinterlassen. Bisher haben vor allem die indirekten Anlagen, die an der Börse gehandelten Immobilienfonds und -aktien, kräftig Federn gelassen. Dagegen hat sich der eigentliche Immobilienmarkt bisher erstaunlich resistent gezeigt.



Nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) vor Jahresfrist die Zinswende eingeläutet hat, haben die Finanzmärkte mit fallenden Kursen reagiert. Und die Schweizer Börse hat mit einem Minus von 16% gemessen am breiten Börsenindex SPI eines ihrer schlechtesten Jahre erlebt.



Dabei sind auch die börsennotierten Immobilienaktien und -fonds im vergangenen um bis zu 10%, beziehungsweise gut 15% eingebrochen. Doch während der SPI im laufenden Jahr wieder knapp 8% zurückgewonnen hat, ist die Bilanz der Immobilienwerte auch im laufenden Jahr bisher negativ.

Fondsanteile als Bondersatz

«Indirekte Immobilienanlangen haben in der Vergangenheit von ihrer Rolle als Bondersatz für institutionelle Anleger profitiert», sagt Ken Kagerer, Immobilienanalyst bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Investoren bewegten sich seinerzeit offenbar weg von tief verzinsten Bonds in relativ hoch verzinste Immobilienanlagen.



Dadurch kam es zu starken Überbewertungen in dem Segment. Vor allem die Immobilienfonds seien stark überbewertet gewesen mit Agios von 50 bis 60%, sagt Claudio Saputelli, Immobilienexperte bei UBS Schweiz. Das Agio bezeichnet den Aufpreis auf den Wert der in den Fonds enthaltenen Liegenschaften.

Zinsmeinung entscheidet

Ob der Zeitpunkt für eine Investition in die an der Börse gehandelten Instrumente nun wieder günstig ist, hängt stark von den Zinserwartungen ab. Viele Auguren gehen davon aus, dass der Zinshöhepunkt demnächst erreicht wird und es danach weder zu einer Entspannung kommt.



Die ZKB geht davon aus, dass die SNB im September den Leitzins um weitere 25 Basispunkte erhöht. Dann dürfte eine gewisse Stabilität einkehren und in etwa einem Jahr dürften die Zinsen wieder leicht zurückkommen, sagt Kagerer. Bei diesem Szenario könnte man nun in indirekte Immobilien investieren.



Es werde sich zeigen, ob die Fonds die aktuelle Ausschüttungsrendite von rund 3% bei einer Ausschüttungsquote von über 100 % halten könnten oder ob sie doch noch die Ausschüttung u.a. wegen gestiegener Zinskosten korrigieren müssten. Eine tiefere Ausschüttung in einem Umfeld, in dem Renditen alternativer Anlagegefässe steigen, wäre nicht positiv zu werten, sagt Kagerer.

«Guter Einstiegspunkt»

Optimistischer ist Saputelli. «Nun ist ein guter Einstiegspunkt für Immobilienfonds», sagt der UBS-Experte. Die Inflation stabilisiere sich bzw. beginne zu sinken. Der Zinspeak am langen Ende sei erreicht, und wenn es bei den Zinsen leicht abwärts gehe, begünstige dies die Immobilienfonds. Diese investieren vor allem in Wohnliegenschaften, während Aktiengesellschaften den Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien legten. Damit würden sie stärker von der Konjunktur beeinflusst.



Für Immobilien spreche grundsätzlich, dass Angebot und Nachfrage im zugrundeliegenden Markt weiterhin sehr gut seien. Büros an guten Lagen seien weiterhin gefragt, der Wohnbereich profitiere von der Zuwanderung und es würden weniger neue Objekte gebaut. Zudem sieht die konjunkturelle Entwicklung weiterhin positiv aus, resümiert Kagerer.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.