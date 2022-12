Wirtschaft in Deutschland – Industrie mit unerwartet vielen Aufträgen Die deutsche Industrie hat im Oktober dank der anziehenden Auslandnachfrage nach zwei schwächeren Monaten wieder mehr Aufträge erhalten.

Die Bestellungen aus dem Inland haben im Oktober um 1,9% abgenommen. Bild: Liesa Johannssen/Bloomberg

Ein überraschend kräftiges Auftragswachstum in der Industrie lässt auf eine nur milde Winterrezession in Deutschland hoffen. Die Bestellungen legten im Oktober nach zuvor zwei Rückgängen in Folge wieder zu, und zwar um 0,8% im Vergleich zum Vormonat. Dafür sorgten die anziehende Auslandsnachfrage und Grossaufträge, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Mini-Wachstum von 0,1% gerechnet, nach Rückgängen von 2,9% im September und 2,0% im August.

Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank erkennt in der unerwartet positiven Entwicklung einen «Hauch von Nikolaus» – zumal auch der Einbruch im Vormonat nicht so stark ausfiel wie zunächst gemeldet. «Damit haben sich die Bestellungen, die sich seit Sommer 2020 im Zuge von Nachholeffekten und zunehmenden Lieferengpässen zeitweise deutlich gesteigert hatten, nunmehr etwas stabilisiert», kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die Entwicklung. «Neben den leicht verbesserten Stimmungsindikatoren ist dies ein weiterer Hinweis darauf hin, dass die Rezession schwächer ausfallen könnte als befürchtet.» Dennoch bleibe der Ausblick für die Industriekonjunktur verhalten.

«Trend geht nach unten»

Ohne Grossaufträge wären die Aufträge um 1,2% gesunken. Im Vergleich zum Oktober 2021 fiel das Neugeschäft zudem kalenderbereinigt um 3,2% niedriger aus. «Der Trend der Auftragseingänge weist weiter klar nach unten», schlussfolgerte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer daraus. «Das stützt die Vermutung, dass sich die deutsche Wirtschaft langsam in Richtung einer milden Rezession bewegt, auch wenn ein wirtschaftlicher Einbruch wie nach der Finanzkrise wegen des Ausbleibens einer Gas-Rationierung unwahrscheinlich ist.» Die anhaltende Unsicherheit bei den Energiepreisen stehe einer breiten Erholung im Weg, fügte Krämers Kollege Krüger hinzu.

Die Bestellungen aus dem Inland sanken im Oktober um 1,9% ab, die aus dem Ausland wuchsen hingegen um 2,5%. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erkennt in den Daten mehr Schatten als Licht. «Zwar führen steigende Bestellungen aus dem Ausland aktuell zu einer Stabilisierung, aber die Auftragseingänge im Inland nehmen immer weiter ab», sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. «Die hohe Inflation und die Angst vor einer Rezession sorgen hierzulande für Kauf- und Investitionszurückhaltung bei Verbrauchern und Unternehmen.» Die Aufträge für Investitionsgüter wie Maschinen, Fahrzeuge und Anlagen nahmen diesmal um 3,2% zu, wozu vor allem die starke Nachfrage nach Kraftfahrzeugen beisteuerte. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern gab es einen Rückgang von 1,4%. Die Bestellungen für Konsumgüter brachen hingegen um 6,3% ein.

Die maue Weltkonjunktur, Materialmangel und vor allem die Energiekrise setzen der Industrie derzeit zu. Allerdings sitzen die Unternehmen auf einem dicken Auftragspolster, da viele Bestellungen wegen fehlender Vorprodukte und Rohstoffe nicht abgearbeitet werden konnten. Zudem funktionieren die Lieferketten wieder besser. «Dies spricht grundsätzlich für ein Anziehen der Industrieproduktion in den kommenden Monaten», sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel.

REUTERS

