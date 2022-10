Für das laufende Geschäftsjahr ist Inficon trotz Engpässen auf dem Beschaffungsmarkt und geopolitischen Spannungen positiv gestimmt. Bild: Steffen Schmidt/Keystone

Einschätzung von Christian Braun um 8.40 Uhr

Inficon präsentiert sich zum Ende des dritten Quartals in robuster Form. Dass die Verunsicherung im Marktumfeld in den vergangenen Wochen und Monaten zugenommen hat, war schon im Vorfeld der Zahlen in der ungewohnt breiten Spanne der jeweiligen Schätzungen zu sehen. Die Entwicklung des Umsatzes im dritten Quartal war etwas besser als erwartet, die des Ergebnisses allerdings etwas schlechter. Engpässe und «der harte Preiskampf auf den Beschaffungsmärkten» machen dem Anbieter von Messtechnik, Sensortechnologie sowie Prozesskontroll- und Smart-Manufacturing-Software weiterhin zu schaffen. Nach wie vor spricht das Management von einem Nachfrageüberhang, will heissen, Inficon könnte mehr liefern. Das ist mit Blick auf die bevorstehende Abkühlung im grössten Kundensegment, in der Halbleiterindustrie, wie auch angesichts der Konjunkturabschwächung insofern beruhigend, als es einen gewissen Auftrags- bzw. Arbeitsvorrat und damit Puffer schafft. Denn die Auftragslage scheint gut zu sein, erklärt das Unternehmen die Halbierung des operativen Cashflows doch vor allem mit einem Lageraufbau «im Gleichschritt mit der Auftragslage». Ein Polster für schwierigere Zeiten schaffen auch die strategischen Expansionsprojekte – neue Aktivitäten im Bereich der Optik und der Beschichtung. Angesichts der allgemeinen Erwartung schwierigerer Zeiten zeichnet das Management allerdings ein erstaunlich zuversichtliches Bild: «Inficon beurteilt die Entwicklung in sämtlichen Zielmärkten und Weltregionen positiv», heisst es im ausführlichen Trading Update von heute. Dementsprechend werden die Jahresziele bestätigt, mit einer verengten Spanne für den Umsatz. Die Zuversicht gilt ausdrücklich auch für den Hauptmarkt Halbleiter. Die Nachfrage der Anlagenhersteller sei unverändert hoch, heisst es. Bei den Chipherstellern dagegen seien Anzeichen einer Verlangsamung auf sehr hohem Niveau spürbar. Alles in allem stellt sich ein positives Bild ein, eines, das auch die Kaufempfehlung von FuW für die Aktien bestätigt. Deren Reiz ergibt sich auf kürzere Sicht vor allem aus der genügsamen Bewertung – die nicht zu unterschätzenden Risiken und Gefahren scheinen darin mehr als gut abgebildet zu sein. Mittel- bis längerfristig lockt der Wachstumstrend in der Halbleiterindustrie. Eine Analyse zu den Herausforderungen der Halbleiterzulieferer folgt morgen Nachmittag.