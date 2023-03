Inficon, im Bild der Standort Balzers, Liechtenstein, sieht sich weiter auf Kurs. Bild: ZVG/Inficon

Einschätzung von Christian Braun um 7.55 Uhr

Inficon hat im vergangenen Jahr gut gearbeitet und die zahlreichen Hindernisse geschmeidig überwunden. Wie VAT und Comet, zwei andere Schweizer Unternehmen mit viel Halbleiterbezug (vgl. separate Einschätzungen), hat der Anbieter von Vakuuminstrumenten, Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware 2022 mit Rekorden abgeschlossen. Nach den bereits am 13. Januar publizierten Zahlen zu Umsatz und Betriebsgewinn (Ebit) trifft das auch auf den Gewinn zu. Dennoch soll die Dividende entgegen den Erwartungen auf 18 Fr. gesenkt werden – wegen weiterer geplanter Investitionsvorhaben für das zukünftige Wachstum, wie es heisst. Die Bilanz ist wie gewohnt sehr robust. Aus den Zahlen lässt sich ein auffallend gutes Schlussquartal herausrechnen. Umsatz und Marge waren bemerkenswert hoch. Das Management erklärt dies mit einer gewissen Entspannung in der Versorgungslage und mit neuen Kapazitäten, die Inficon aufgebaut hat. Engpässe in den Lieferketten, vor allem im Bereich elektronischer Komponenten, hatten die Ergebnisentwicklung im Jahresverlauf merklich gebremst. Um die Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten, war das Unternehmen gezwungen, am Graumarkt über Broker einzukaufen. Das sei extrem teuer gewesen – und hat Marge gekostet. Die Entschärfung innerer und äusserer Engpässe schafft angesichts der Leistung im vierten Quartal mit Blick auf das laufende Jahr Zuversicht: Das Technologieunternehmen wird sein Leistungsvermögen besser ausspielen können als im Berichtsjahr. Das allerdings in einem für Halbleiterzulieferer schwierigeren Umfeld. Der Zielmarkt Halbleiter & Vakuumbeschichtung machte im vergangenen Jahr 53% des Umsatzes aus. Derzeit befindet sich der Investitionszyklus der Halbleiterindustrie in einem Abschwung – innerhalb eines intakten und klar nach oben weisenden Trends. Allerdings ist vor allem der Speicherchipmarkt davon betroffen. Inficon ist jedoch überwiegend im Bereich der Logikchips engagiert, wo die Dellen erfahrungsgemäss geringer sind. Dazu kommen Geschäftsimpulse aus anderen Kundenbranchen, namentlich aus der Automobilindustrie, wo eine hohe Nachfrage nach Lecksuchgeräten für Batterien besteht. Alles in allem ist Inficon für das laufende Jahr deshalb auffallend zuversichtlich, was das eigene Geschäft anbelangt, wesentlich zuversichtlicher als VAT und Comet. Der mittlere Wert der Umsatzspanne liegt gar leicht über Vorjahr, die angestrebte Marge ungefähr auf Vorjahresniveau. Zusammen mit dem beachtlichen Zahlenset ergibt sich daraus ein positiver Gesamteindruck. Die Aktien sind allerdings nicht mehr günstig, aber doch noch einigermassen fair bewertet.