Geschäftszahlen 2022 – Inficon mit höherem Ergebnis Das Messtechnikunternehmen hat im vergangenen Jahr den Umsatz sowie den Betriebsgewinn gesteigert.

Mit dem Umsatz und der Marge hat Inficon die im letzten Herbst kommunizierten Prognosen getroffen. Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE

Inficon hat im Geschäftsjahr 2022 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Auf Basis von vorläufigen, noch nicht auditierten Zahlen rechnen die Ostschweizer mit einem Umsatz von rund 581 Mio. $ nach 515,8 Mio. im Jahr davor. Das ist ein Plus von 12,6%.



Der Betriebsgewinn ist laut einer Mitteilung vom Freitag ebenfalls gestiegen, und zwar um 10,6% auf rund 111 Mio. $. Im Geschäftsjahr 2021 hatte Inficon noch einen operativen Gewinn von 100,4 Mio. erzielt. Rechnerisch ergibt sich damit für 2022 eine Betriebsgewinnmarge von rund 19%.



Mit dem Umsatz und der Marge hat Inficon die im letzten Herbst kommunizierten Prognosen getroffen. Das Unternehmen hatte mit den Drittquartalszahlen einen Umsatz im Bereich von 570 bis 590 Mio. $ sowie eine Ebit-Marge von rund 19% in Aussicht gestellt.



Den detaillierten Jahresabschluss wird Inficon am 2. März publizieren.

AWP

