CEO-Ausblick – Inficon vorsichtig optimistisch Das Messtechnikunternehmen sieht sich im laufenden Geschäftsjahr laut CEO Oliver Wyrsch mit keinem grossen Abschwung konfrontiert.

Gemäss Oliver Wyrsch ist vor allem das Geschäft mit den für Inficon weniger wichtigen Speicher-Chips vom Abschwung betroffen. Bild: ZVG/Inficon

Inficon-Chef Oliver Wyrsch blickt vorsichtig optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Vom sich abzeichnenden globalen Abschwung erwartet er keine grösseren Auswirkungen für das Unternehmen.

«Wir sehen aktuell keinen grossen Einbruch im Halbleitergeschäft bevorstehen», sagte Wyrsch am Mittwoch gegenüber Medien. Er hatte sein Amt als neuer Firmenchef Anfang Jahr angetreten und den langjährigen CEO Lukas Winkler abgelöst.

Wyrsch zufolge ist vor allem das Geschäft mit den für Inficon weniger wichtigen Speicher-Chips vom Abschwung betroffen. Bei den wichtigeren Logik-Chips sei hingegen nur eine kleine Delle zu erwarten.

Auftragsbestand abarbeiten

Stornierungen gebe es bisher noch keine, sagte Wyrsch weiter. Vielmehr würden Kunden Aufträge nach hinten verschieben. Daher konzentriere sich Inficon aktuell darauf, den immer noch vergleichsweise hohen Auftragsbestand abzubauen. Weiterhin bestehende Schwierigkeiten in den Lieferketten würden dies aber nach wie vor erschweren.



Zudem sei das Unternehmen nicht einseitig abhängig vom Halbleitergeschäft, betonte Wyrsch. Andere Bereiche wie Batterien, Software oder auch das Messen von Gasen würden weiterhin sehr gut laufen.



Auch in der Produktion sei Inficon gut aufgestellt, um Schwankungen abzufedern. In diesem Zusammenhang hob Wyrsch das seit längerem bestehende Lebensarbeitszeitmodell hervor, was Inficon ein hohes Mass an Flexibilität ermögliche und auch schon zum Einsatz kam.



Für das gesamte Jahr zeigte er sich vorsichtig optimistisch. Er geht jedoch von einem eher durchwachsenen Ergebnis aus, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Zudem seien die Unsicherheiten weiterhin gross. Nähere Angaben zur Guidance werden am 2. März mit der Bekanntgabe der Q4- und Jahreszahlen erwartet.

Kontinuität wichtig

Die von seinem Vorgänger geprägte Unternehmenskultur der Offenheit und Transparenz wolle Wyrsch fortsetzen. Sie sei eines der Erfolgsgeheimnisse. Auch die Fokussierung auf das Geschäft mit und um das Vakuum wolle er nicht erweitern.



Im Unternehmen selber will er einen starken Fokus auf Innovationen und neue Technologien legen. Neben klassischen Ingenieur-Themen soll dabei etwa das Thema Software eine grössere Bedeutung bekommen. Hier bringe er auch als ehemaliger Informatiker auch Expertise mit.



Ferner ist ihm auch die Digitalisierung innerhalb der Firma wichtig, damit «Inficon auch intern als Hightech-Firma dasteht», sagte er weiter.



AWP

