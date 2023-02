Der Chart des Tages – Inflation – eine Hydra? Nach dem nun gefeierten Rückgang der Teuerung könnte es wieder aufwärtsgehen. Alexander Trentin

Quelle der Grafik: Research Affiliates

Vor dem Inflationsschub vergangenes Jahr war in den Siebzigerjahren und Anfang der Achtzigerjahre eine grosse Sorge um die Teuerung in der Bevölkerung zu spüren. Im Jahresbericht 1974 des Council of Economic Advisers, der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, heisst es:

Die Inflation kam in verschiedenen Formen – manchmal durch die Löhne, manchmal durch die Preise, durch Lebensmittel, durch Öl; manchmal war sie inländisch und manchmal importiert. Es wurden viele Programme aufgelegt, um sie zu stoppen – ohne dauerhaften Erfolg. Die Inflation erschien wie ein Ungeheuer mit Hydra-Köpfen, dem jedes Mal zwei neue Köpfe wachsen, wenn einer abgeschlagen wird.

Könnte sich die Inflation auch diesmal als Hydra erweisen? Zwar ist sie nun wieder rückläufig, doch es gibt Auguren, die ein neuerliches Aufflammen erwarten. Zu ihnen gehört Rob Arnott, Chef des Investmenthauses Research Affiliates. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass «die US-Inflation bis Mitte 2023 weiter sinken und dann in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen wird».

Im oberen Chart zeigt dieses Szenario die orangene Kurve. Die Inflation sinkt auf 2,9% im Jahresvergleich, um dann noch einmal Fahrt auf 5,7% aufzunehmen. Dagegen zeigt die grüne Kurve das Szenario, dass die Inflation konstant tief bleibt.

Hinter dem Verlauf der orangenen Kurve steht die Annahme, dass die sehr niedrige Inflation des zweiten Halbjahres von nur 0,2% durch eine Teuerungsrate von 0,46% pro Monat abgelöst wird. Dies ist die durchschnittliche Inflation der vergangenen drei Jahre.

Da dies aber nur eine Normalisierung geschuldet wäre, sind der Rückgang wie auch die Aufwärtsbewegung in diesem Szenario nur eine Illusion. Demnach würde die Teuerung zwar nochmals höher ausfallen – aber sich nicht nochmals beschleunigen. So gesprochen würde der Hydra nur ein statt zwei Köpfe nachwachsen.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

