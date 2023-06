Auf den ersten Blick läuft alles nach Plan. Die Inflationsraten sind weltweit auf dem Rückzug. In der Schweiz dürfte die Teuerung bald gar unter die so herbeigesehnten 2% fallen. Die Notenbanken haben also mit ihrer Strategie der Zinserhöhungen Erfolg. Das wird auch die Aktienmärkte längerfristig beflügeln.

Ausnahme Schweiz

Oder ist das doch gar zu einfach gedacht? Es gibt Anzeichen, dass die Inflation hartnäckiger ist, als es auf den ersten Blick aussieht. Besonders die Kerninflation hält sich vielleicht für viele überraschend auf einem recht hohen Niveau – Tendenz zwar leicht sinkend, doch weniger schnell als erhofft. Lobenswerte Ausnahme ist die Schweiz, wo die Kernrate mit 1,9% gar unter dem breiten Wert von derzeit 2,2% liegt.

Wer die Rede von Isabel Schnabel, Direktionsmitglied der Europäischen Zentralbank, am Montag gehört hat, dem ist klar, dass der Weg zur Preisstabilität «mit Risiken gepflastert» ist und dies trotz der stärksten und schnellsten Zinserhöhungen in der Geschichte der EZB.

Stolperstein für Aktien

Ja, die Rohstoffpreise sinken und die Lieferketten sind entspannt. Doch das allein reicht nicht. Die Kernrate der Inflation in Europa dürfte erst gegen Ende Jahr sinken. Das dürfte zur Folge haben, dass die EZB, um keinesfalls vom Weg abzukommen, doch keine Zinspause einlegt. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch in den USA ab, wo die Inflation zwar deutlich zurückgeht, die letzten Schritte Richtung 2% aber steinig sein werden. Die Inflation ist noch nicht besiegt. Sie wird uns weiter beschäftigen und könnte auch für die Märkte durchaus noch ein Stolperstein sein.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

