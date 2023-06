Konjunktur Eurozone – Inflation im Euroraum schwächt sich ab Die Teuerung in der Eurozone hat sich im vergangenen Monat etwas abgeschwächt. Grund dafür sind vor allem die weiterhin sinkenden Energiepreise.

Der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt hoch, mit weiteren Zinserhöhungen gegen die Inflation anzukämpfen. Bild: Pablo Jeffs Munizaga - Fototrekking/Getty Images

Die Inflation im Euroraum hat dank sinkender Energiepreise erneut deutlich nachgelassen. Die Konsumentenpreise stiegen im Juni binnen Jahresfrist um 5,5%, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer etwas höheren Rate von 5,6% gerechnet. Im Mai hatte die Teuerung noch bei 6,1% gelegen, nach 7,0% im April. Trotz des Rückgangs ist die Inflationswelle in der 20-Ländergemeinschaft aber noch nicht gebrochen. Die Kernrate, in der unter anderem die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak aussen vor bleiben, stieg im Juni auf 5,4% von 5,3% im Mai.

Damit dürfte der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) hoch bleiben, mit weiteren Zinserhöhungen gegen die Inflation anzukämpfen. Die Teuerung ist immer noch mehr als doppelt so hoch wie die Zielmarke der Währungshüter von zwei Prozent, die sie als optimales Niveau für die Wirtschaft erachten. Die EZB hat die Zinsen bereits acht Mal in Folge erhöht. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz liegt mittlerweile bei 3,50% – das höchste Niveau seit 22 Jahren. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat für den Juli bereits den nächsten Schritt nach oben in Aussicht gestellt.

Die Energiepreise gingen im Juni binnen Jahresfrist kräftig um 5,6% zurück nach einem Rückgang von 1,8% im Mai. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak zogen dagegen um 11,7% an, nach einem Plus von 12,5% im Mai. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 5,5% nach zuvor 5,8%. Die Preise für Dienstleistungen erhöhten sich um 5,4%, nach 5,0% im Mai.

Ökonomen zur sinkenden Inflation im Euroraum

Christoph Weil, Commerzbank:

«Nach dem deutlichen Rückgang der Energiepreise scheint es nun auch bei Nahrungsmitteln zu einer Korrektur des hohen Preisniveaus zu kommen. Dies wird die Inflationsrate in den nächsten Monaten weiter nach unten drücken. Aber auch der unterliegende Preisauftrieb lässt nach. Inzwischen haben die Unternehmen wohl einen Grossteil der energiepreisbedingten Verteuerung der Produktion an die Verbraucher weitergegeben. Doch besiegt ist die Inflation damit noch lange nicht. Mit den kräftig steigenden Löhnen steht bereits eine neue Kostenwelle ins Haus. Diese wird insbesondere die Preise für Dienstleistungen weiter in die Höhe treiben.

Dessen ungeachtet dürfte die EZB die heutigen Inflationsdaten mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Anders als der Markt gehen wir davon aus, dass die EZB nach der quasi angekündigten Leitzinsanhebung im Juli um 25 Basispunkte die Zinsen nicht weiter erhöhen wird.»

Fritzi Köhler-Geib, KFW-Chefvolkswirtin:

«Die Teuerung verliert weiter an Kraft. Energie kostet die europäischen Verbraucher inzwischen weniger als vor einem Jahr und auch der Anstieg der Lebensmittelpreise schwächt sich ab. Der Spielverderber ist aber die Kerninflation, die hartnäckig auf deutlich zu hohem Niveau seitwärts tendiert. Der Geldpolitik stellt sich damit die Gretchenfrage, wie hoch die Zinsen noch steigen müssen. Ein weiterer Zinsschritt im Juli ist trotz der sich zuletzt eintrübenden konjunkturellen Stimmungsindikatoren und stagnierender Kreditvergabe eine ausgemachte Sache. Nur wenn sich die Wirkung der geldpolitischen Straffung bis zum September überzeugend in einen nachlassenden Preisdruck in der Breite übersetzt, dürfte dies dann die letzte Leitzinsanhebung sein.»

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank:

«Zunächst zur guten Nachricht: Die Kerninflationsrate wird in den kommenden Monaten weiter fallen. Die schlechte Nachricht ist derweil, dass der Rückgang langsam und zäh ausfallen wird. Im Dienstleistungssektor werden aufgrund höherer Löhne Preise erhöht. Damit gilt: Eine Zinsanhebung im Juli ist so gut wie sicher.»

Alexander Krüger, Chefvolkswirt Hauck Aufhäuser Lampe:

«Die Inflationsrate fällt, Energie- und Nahrungsmittelpreisen sei Dank. Basiseffekte werden die Inflationsrate auch in den nächsten Monaten weiter fallen lassen. Vorerst hoch bleiben wird dagegen die Kerninflationsrate. Der EZB ist dies ein Dorn im Auge. Für sie gilt es auch bezüglich einer Preis-Lohn-Spirale weiter wachsam zu sein. Das Inflationsgeschehen hält den Blick beim Einlagesatz auf 4,0% gerichtet. Bei Inflationsenttäuschungen dürfte der Einlagesatz sogar stärker steigen.»

