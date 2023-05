Konsumentenpreise Deutschland – Inflation im Mai deutlich gefallen Die deutsche Teuerungsrate ist im vergangenen Mai signifikant gesunken, was als Anzeichen für eine echte Trendwende gewertet wird.

Wie sich die Teuerung in Deutschland künftig entwickelt, ist offen. Bild: Imke Lass/Bloomberg

Die deutsche Inflationsrate ist im Mai wegen sinkender Benzinpreise und der Einführung des 49-Euro-Tickets auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt 6,1 über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit März 2022. Im April lag die Teuerungsrate noch bei 7,2 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 6,5% gerechnet.

Für Entspannung sorgte die Entwicklung der Energiepreise: Diese stiegen nur noch um durchschnittlich 2,6 (April: +6,8)%, wobei das Tanken in vielen Bundesländern sogar billiger wurde. Auch das zu Monatsbeginn eingeführte 49-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr dämpfte die Inflation, sinken dadurch doch die Beförderungskosten für die bereits mehr als zehn Millionen Käufer. Nahrungsmittel verteuerten sich zwar mit 14,9% erneut deutlich, allerdings nicht mehr so stark wie im April mit 17,2%. Dienstleistungen kosteten im Schnitt 4,5% mehr als ein Jahr zuvor (April: +4,7%).

In einigen Bereichen bleibt der Preisdruck allerdings hoch. Pauschalreisen etwa verteuerten sich in Bayern und Sachsen um jeweils 13,6%. «Es zeigt sich, dass die Deutschen nach der Pandemie trotz knapper Kassen das Leben wieder geniessen und richtig Urlaub machen möchten», sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. «Das erleichtert es den Anbietern, in diesen Bereichen höhere Kosten auf die Verbraucher zu überwälzen.»

Experten schliessen nicht aus, dass die Inflationsrate wieder steigt. «In den kommenden Monaten wird es dann komplizierter», sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. «Denn dann bekommen wir Basiseffekte vom 9-Euro-Ticket und Tankrabatt, wodurch der Inflationsdruck wieder zunimmt.» Beides wurde von der Bundesregierung für Juni, Juli und August 2022 eingeführt, um die Bürger zu entlasten. Gleichzeitig seien die Gaspreise extrem niedrig, während der Preisdruck in der Industrie erheblich nachlasse. «Allerdings zeigt sich der Dienstleistungssektor noch sehr inflationsfreudig», sagte der ING-Chefökonom. Daher könne sich die Teuerungsrate im Sommer noch einmal in Richtung sieben Prozent bewegen, ehe sie bis Winter auf gut vier Prozent fallen dürfte.

Volkswirte zur stark gesunkenen deutschen Inflation im Mai

Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin KFW:

«Die Richtung stimmt, aber der Weg zum Ziel ist noch weit. Die empfindlichen Kaufkraftverluste der Verbraucher waren der massgebliche Grund dafür, dass Deutschland im Winter in die Rezession gerutscht ist. Der deutliche Rückgang der deutschen Inflationsrate bringt nun immerhin etwas Erleichterung.»

Michael Heise, Chefökonom HQ Trust:

«Die verminderte Teuerung hilft, den privaten Konsum und damit den wichtigsten Eckpfeiler der sehr schwachen deutschen Konjunktur zu stabilisieren. Die Inflation liegt zwar noch über den Lohnsteigerungen – im ersten Quartal waren die Nominallöhne um 5,6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen – aber der Kaufkraftverlust wird deutlich geringer. Die Kerninflation, die die Preise für Energie und Nahrungsmittel unberücksichtigt lässt, hat sich im Mai offenbar weniger abgeschwächt als die Gesamtinflation. Und sie wird auch im weiteren Jahresverlauf nur langsam sinken, da die Lohnkosten und die Lohnnebenkosten deutlich gestiegen sind und die Unternehmen derzeit noch genügend Spielraum haben, höhere Kosten an die Verbraucher weiterzureichen. Die Preisdaten für Deutschland sind also keineswegs ein Signal der Entwarnung für die EZB. Ein weiterer Zinsschritt – vermutlich in Höhe von 25 Basispunkten – dürfte Mitte Juni anstehen.»

Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher Direktor IMK:

«Die erneute, diesmal deutliche, Abschwächung der Verbraucherpreisinflation in Deutschland ist ein weiterer Schritt hin zu einer Normalisierung der Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank. Besonders erfreulich ist, dass sich auch die Lebensmittelpreisinflation abgeschwächt hat und die Verbraucherpreise im Monatsvergleich insgesamt sogar rückläufig waren.»

Friedrich Heinemann, ZEW-Ökonom:

«Deutschland und die Eurozone leiden weiterhin unter einer Inflation, die immer noch mehr als vier Prozentpunkte über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent liegt. Wer jetzt wegen des Rückgangs der Inflation schon die Rückkehr zur Preisstabilität erwartet, könnte sich zu früh freuen. Zwar fallen aktuell die Preise bei den Lebensmitteln leicht und das Deutschland-Ticket verringert die Kosten für den Nahverkehr. Gleichzeitig kommt aber die stärker lohnkostengetriebene Inflation bei vielen Dienstleistungen jetzt erst richtig in Gang. In den Sommermonaten werden Verbraucherinnen und Verbraucher dies bei den Preisen für Tourismus-Dienstleistungen stark spüren. Auch wenn der kriegsbedingte Inflationsgipfel hinter uns liegt, so gibt es noch keine Anzeichen für eine Rückkehr zur Preisstabilität. Das sind schlechte Nachrichten für die Konjunktur: Der inflationäre Kaufkraftverlust setzt sich fort.»

REUTERS

