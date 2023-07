Konjunktur Euroraum – Inflation in Eurozone sinkt auf 5,3% Der Preisdruck in der Eurozone hat im Juli weiter abgenommen. Die Kernrate verharrt jedoch auf dem Vormonatswert.

Die Energiepreise fallen im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat. Bild: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Der Inflationsdruck in der Euro-Zone lässt trotz der immer höheren Leitzinsen nur leicht nach. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 5,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit diesem Wert gerechnet – nach 5,5% im Juni. Die Kernrate, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, ging allerdings nicht zurück: Sie verharrte auf dem Vormonatswert von 5,5%.

Die Europäische Zentralbank (EZB) legt ein besonderes Augenmerk auf die Kernrate, da sie als wichtige Messgrösse für die zugrundeliegenden Inflationstrends gilt. Sie versucht, die Inflation mit immer höheren Leitzinsen in den Griff zu bekommen.

Die Energiepreise fielen im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat – und zwar um 6,1%, nach einem Rückgang um 5,6% im Juni. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak erhöhten sich hingegen um 10,8%, nach zuvor 11,6%. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich diesmal um 5%. Im Juni hatte der Zuwachs noch bei 5,5% gelegen. Und Dienstleistungen verteuerten sich um 5,6% nach 5,4% im Vormonat.

Die EZB hat am Donnerstag die geldpolitischen Schlüsselsätze um einen viertel Prozentpunkt angehoben, um der Inflation Paroli zu bieten. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der EZB erhalten, stieg damit auf 3,75% – das höchste Niveau seit Oktober 2000. Zum weiteren Kurs nach der Sommerpause wollte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht festlegen. Die Auswertung der Daten werde zeigen, ob die EZB im September und in den folgenden Sitzungen noch eine Wegstrecke zu gehen habe und wie gross diese dann sei. Dabei schloss sie eine Zinspause nicht aus. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält die Inflation im Euro-Raum für noch nicht besiegt.

Ökonomen zu den Inflations- und BIP-Zahlen

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank

Zum BIP: «Immerhin, die Eurozone wächst stärker als erwartet. Nach dem die italienische Volkswirtschaft um unerwartet deutliche 0,3% schrumpfte und die deutsche lediglich stagnierte, hing die Messlatte tief. Oder um es anders zu formulieren: Die übrigen Länder der Euro-Zone hatten einiges auszuwetzen. Viele südeuropäischen Staaten profitieren von einer gutlaufenden Tourismussaison. Auch wenn die privaten Haushalte bei Lebensmitteln, Kleidern und Elektronik sparen, das Reisebudget fällt in Anbetracht der widrigen Umstände dennoch relativ üppig aus. Das zeigt etwa auch die Tourismusstudie des ADAC für Deutschland. Um es auf den Punkt zu bringen: Der europäische Norden trägt den Konsum in den europäischen Süden.»

Alexander Krüger, Chefvolkswirt Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

Zum BIP: «Vielen Widrigkeiten zum Trotz hat sich die Wirtschaft gut gehalten. Das ist auch Irland und Litauen zu verdanken. Wachstumsseitig ist zudem vor allem auf Frankreich und Spanien Verlass. Es sieht so aus, als werde die Wirtschaftsleistung weiter moderat zunehmen. Ein Konjunkturabsturz ist jedenfalls nicht in Sicht. Der Wachstumsoptimismus der EZB dürfte neue Nahrung bekommen haben. Die Wirtschaft steht einer fortgesetzten Inflationsbekämpfung nicht im Weg.»

Zur Inflation: «Das ist eine negative Inflationsüberraschung, vor allem die Kernrate sinkt nicht wie erhofft. Die EZB darf sich auf eine weiter sinkende Inflationsrate nicht verlassen. Insbesondere seitens der Löhne kann es neue unschöne Überraschungen geben. Inflationsseitig bleibt das Zinserhöhungssignal gestellt.»

