Konjunktur Spanien – Inflation in Spanien sinkt deutlich Die Teuerungsrate in Spanien ist im vergangenen Monat unter 2% gefallen und erreicht damit das Preisstabilitätsziel.

Auch in Spanien liegt die Kerninflation laut INE im Juni mit 5,9% immer noch deutlich über dem Stabilitätsziel. Bild: Javier Zayas Photography/Getty Images

In Spanien ist die Inflation im Juni unter die Marke von zwei Prozent gefallen, die für die Europäische Zentralbank (EZB) stabile Preise anzeigt. Die Teuerungsrate in der viertgrössten Volkswirtschaft des Währungsraums sank deutlich auf 1,9% nach 3,2% im Mai, wie das spanische Statistikamt INE am Mittwoch mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte. Die für den europäischen Vergleich berechnete Inflationsrate (HVPI) schwächte sich ebenfalls kräftig ab auf 1,6% nach 2,9% im Mai.

Für die EZB, die sich seit Sommer 2022 mit einer Serie von Zinserhöhungen gegen eine hohe Inflation im Euroraum stemmt, sind das gute Nachrichten. Allerdings liegt in der Ländergemeinschaft die Rate immer noch klar über der Zielmarke von zwei Prozent. Die Verbraucherpreise legten im Juni auf Jahressicht noch um 5,5% zu nach 6,1% im Mai. Sorge bereitet den Währungshütern um Notenbankchefin Christine Lagarde zudem, dass die Kerninflation, in der unter anderem die schwankungsreichen Preise für Energie und Lebensmittel aussen vor bleiben, im Juni wieder leicht auf 5,4% gestiegen ist von 5,3% im Mai. Dieses Mass gilt als wichtiger Indikator für zugrundeliegende Inflationstrends.

Auch in Spanien liegt die Kerninflation laut INE im Juni mit 5,9% immer noch deutlich über dem Stabilitätsziel. Im Mai hatte dieses Inflationsmass noch bei 6,1% gelegen.

REUTERS

