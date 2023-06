Aktien der Versicherer im Vergleich – Inflation schraubt das Preisgefüge auf die Spitze Versicherte Schäden werden teurer. Die Kundschaft muss höhere Prämien zahlen, damit es für üppige Dividenden reicht. Thomas Hengartner

Im ersten Quartal haben die Versicherer die Prämien für Schadendeckung teils 10% nach oben gedreht, um teuerungsbedingt grösser gewordene Aufwendungen zu kompensieren. Bild: Getty Images

Weil die Behebung von versicherten Schäden wegen der Inflation teurer wird, verlangen die Versicherer mehr Prämien. Zurich Insurance weist primär deswegen für das erste Quartal 10% höhere Einnahmen der Schadenversicherungen aus. Die Wettbewerber machen es ähnlich. Das schraubt das ganze Preisgefüge auf die Spitze. Aber so halten sich die Versicherungsunternehmen in der Balance. Denn ihr Versprechen an die Aktionäre ist, dauerhaft viel Dividende zu zahlen.