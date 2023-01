Der Chart des Tages – Inflation sinkt unter die Kernteuerung In Spanien hat der Kampf gegen die hohen Energiepreise ungewöhnliche Konsequenzen. Andreas Neinhaus

Quelle: ING

Spaniens Inflationsrate ist zuletzt deutlich zurückgekommen. Im Dezember ist sie auf 5,5% gefallen, von 6,7% im November, jeweils gemessen am harmonisierten Konsumentenpreisindex, an dem sich auch die Europäische Zentralbank (EZB) orientiert. Der Rückgang hat früher eingesetzt als in anderen Eurostaaten.

Die Regierung hatte rasch gegen die hohen Energiepreise interveniert. Sie hat 2022 eine Preisobergrenze für Gas und Kohle bei der Strompreiserzeugung beschlossen. Seit Oktober sinken die Strom- und die Gaspreise markant. Erstmals seit Anfang 2021 liegt die Gesamtteuerung inzwischen unter der Kerninflationsrate, die Energie ausklammert. Die Kernrate ist deutlich gestiegen, von 6,3% im November auf 7% im Dezember.

Das Phänomen signalisiert, dass der Preisanstieg in der übrigen Wirtschaft nicht nachlässt. Sogenannte Zweitrundeneffekte und Kaufkraftverluste halten an. Dieses Phänomen könnte auch andere Länder erfassen, wenn die Energiepreise weiter rasch fallen.

Die Regierung in Madrid versucht darauf zu reagieren. Im Dezember hat sie ein 10 Mrd. € schweres Konjunkturprogramm angekündigt. Es sieht eine Verringerung der Mehrwertsteuer auf wichtige Lebensmittel vor und einen sechsmonatigen Stopp für Mietpreiserhöhungen.



Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

