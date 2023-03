US-Teuerung im Februar – Inflation stellt dem Fed keinen Freibrief aus Die Preisdynamik lässt zwar nach, doch daran ist der Basiseffekt massgeblich beteiligt. Die Kerninflation bleibt hartnäckig hoch. Sylvia Walter

Wohnen und Mieten sind in den USA deutlich teurer geworden. Zudem fliessen die entsprechenden Komponenten mit einem Gewicht von mehr als 30% in die Berechnung der Kerninflation ein. Bild: Gabby Jones/Bloomberg

Die US-Notenbank kämpft mal wieder an allen Fronten. Die prägnanten Zinserhöhungen der vergangenen Monate hinterlassen langsam Risse im Finanzsystem, ohne dass die Inflationsgefahr deutlich eingedämmt worden wäre. Die am Wochenende errichteten Brandschutzmauern zum Schutz des Bankensektors vermochten die Marktteilnehmer kaum zu beruhigen. Zu Wochenbeginn herrschte an den Börsen Ausverkaufsstimmung. Erst der Inflationsbericht hat den Kursen am Dienstagnachmittag wieder Aufwind verliehen. Die initiale Erleichterung, dass keine Inflationsüberraschung nach oben präsentiert wurde, ist gross.