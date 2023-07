Die Nationalbank hat Glück gehabt. Die Inflationsrate ist erst im Juni unter 2% gesunken, und damit zwei Wochen, nachdem die SNB den Leitzins auf 1,75% erhöht hatte. Wäre der niedrige Teuerungsausweis bereits damals bekannt gewesen, wäre der fünfte Zinsschritt in Folge auf wenig Verständnis in der Öffentlichkeit gestossen.

Restriktiver Ton der SNB

Die Nationalbank strebt stabile Preise an. Das ist der Fall, wenn die Konsumentenpreise zum Vorjahr weniger als 2% steigen. Liegt die Teuerung darüber, erhöht sie die Zinsen, andernfalls hält sie inne. Letzteres wäre nun eigentlich angebracht. Nationalbankchef Thomas Jordan hat jedoch klargestellt, dass er den Leitzins weiter anheben möchte.

Der restriktive Tonfall ist verständlich. Noch einmal will man nicht die Inflationsgefahr unterschätzen. Ausserdem wird wohl die EZB die Zinsen weiter hinaufsetzen. Sendet die SNB gegenläufige Signale, wertet sich der Franken zum Euro ab, was wiederum für die Schweiz inflationär wirken könnte. Als erste Reaktion auf die niedrige Inflation wertete sich der Euro am Montag denn auch kurz bis 98 Rp. auf.

Augenmass ist gefragt

Steigende Mieten, Tariferhöhungen und eine Mehrwertsteueranhebung im Januar 2024 werden dafür sorgen, dass die Inflation hierzulande ab Herbst erneut anzieht. Die Dienstleistungspreise beschleunigen sich zum Teil jetzt schon.

Dennoch wäre es fatal, wenn die Währungshüter die vermeintliche Inflationsgefahr überschätzen und den Leitzins zu sehr straffen. Die Konjunktur befindet sich im Abschwung, die Wirtschaft wächst unterdurchschnittlich.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

