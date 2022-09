Der Chart des Tages – Inflationsausgleich In den USA steigt das Lohnniveau und bietet so Schutz vor der Inflation. Die Notenbank sieht das indes mit Sorge. Andreas Neinhaus

Fünfzehn Monate sind vergangen, seit Joe Bidens viel zitierte Aufforderung die Arbeitgeber erreicht hat: Pay them more! Der US-Präsident beantwortete damit die Frage, wie man das Problem lösen könne, dass Unternehmen landesweit kein Personal fänden. Die Arbeitgeber haben sich den Aufruf zu Herzen genommen, wenn auch notgedrungen. In den USA steigen Löhne und Gehälter kräftig.

Der Chart geht auf eine Erhebung der Distriktnotenbank in Atlanta zurück. Im August sind die Löhne in den USA im Durchschnitt 6,7% gestiegen. Es ist die grösste Steigerung seit mindestens 25 Jahren. Viele Arbeitnehmer nützen den ausgetrockneten Arbeitsmarkt, um in eine neue Stelle und eine neue Position zu wechseln, die deutlich besser entlohnt ist. Im Durchschnitt liegen die Gehälter nach einem Stellenwechsel über 8% höher.

Bei einer Inflationsrate von 8,3% handelt es sich um einen angemessenen Inflationsausgleich. Die Notenbank sieht das jedoch anders. Sie will die Teuerung möglichst rasch auf ein normales, niedriges Niveau zurückführen und befürchtet, dass steigende Löhne sie höher halten werden. So beklagen Unternehmer ihrerseits die steigenden Arbeitskosten und führen sie als Grund an, weshalb sie die Preise hinaufsetzen. Umso konsequenter dürfte das Federal Reserve daraufhin die geldpolitischen Zügel straffen. Am Mittwoch wird das Fed die Leitzinsen voraussichtlich um 0,75 Prozentpunkte erhöhen.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei der FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem jene, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

