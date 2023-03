EZB-Umfrage – Inflationserwartungen im Euroraum leicht gesunken In der Eurozone hat sich die Stimmung der Verbraucher etwas aufgehellt. Gemäss einer Umfrage der Europäischen Zentralbank erwarten sie eine etwas geringere Teuerung als noch vor einigen Wochen.

Zuletzt hat sich die Inflation in der Eurozone leicht abgeschwächt. Bild: Manuel Breva Colmeiro/Moment RF/Getty Images

Verbraucher in der Eurozone erwarten einer EZB-Umfrage zufolge eine etwas geringere Inflation als bei der vorherigen Erhebung. Nach dem Wert in der Mitte (Median) der Ergebnisse gingen sie im Januar davon aus, dass die Teuerungsrate binnen drei Jahren noch bei 2,5% liegen wird, wie die Euronotenbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte. In der Dezember-Umfrage waren sie noch von 3,0% ausgegangen. Die Resultate zeigen, dass bei den Verbrauchern nach inzwischen fünf Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und einem nachlassenden Preisschub bei Energie die Inflationssorgen auf mittlere Sicht etwas abnehmen. An der turnusmässigen Umfrage der Währungshüter nehmen rund 14’000 Konsumenten aus Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden teil. Die Umfrageresultate fliessen in die geldpolitischen Überlegungen der Eurowächter ein. Ihre nächste Zinssitzung ist bereits am 16. März. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte unlängst noch einmal die Intention der Notenbank, die Sätze dann erneut um 0,50 Prozentpunkte anzuheben.

Zuletzt schwächte sich die Inflation im Währungsraum leicht ab. Im Februar lag sie noch bei 8,5% nach 8,6% Januar und 9,2% im Dezember. Das ist immer noch weit entfernt vom Ziel der Eurowächter, die zwei Prozent Teuerung als Optimalwert für die Wirtschaft im Euroraum anstreben. Die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, nahm im Februar allerdings auf 5,6% von 5,3% im Januar zu. Das treibt viele Währungshüter um. Denn dies könnte anzeigen, dass die hohe Teuerungsrate womöglich hartnäckiger ist als bisher angenommen.

Ihre Inflationserwartungen auf Jahressicht schraubten die Verbraucher in der Januar-Umfrage geringfügig nach unten. Laut den Resultaten rechneten sie gemäss dem Median damit, dass die Inflation in einem Jahr noch bei 4,9% liegen wird. In der Dezember-Umfrage hatte die Erwartung noch bei 5,0% gelegen.

REUTERS

